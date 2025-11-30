Chỉ 38 triệu đồng, mô tô gây bất ngờ bởi thiết kế hầm hố kèm trang bị "khủng"

Hero MotoCorp tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe máy phổ thông tại Ấn Độ, nhưng những năm gần đây hãng đang dần chuyển hướng sang phát triển các mẫu xe cao cấp hơn với nhiều tính năng hiện đại. Sau khi ra mắt Xtreme 125R 2026 với hàng loạt công nghệ đáng chú ý, Hero tiếp tục nâng cấp mạnh cho dòng Xtreme 160R 4V, biến nó thành một trong những mẫu xe 160cc nhiều trang bị nhất trên thị trường hiện nay.

Ở phiên bản 2026, Hero Xtreme 160R 4V được thiết kế lại cụm đèn pha và được lấy từ đàn anh Xtreme 250R, tạo nên vẻ ngoài thể thao và dữ dằn hơn. Bình xăng được thiết kế nhiều lớp, tạo cảm giác cơ bắp, đặc biệt trên bản Combat Edition còn có các chi tiết nhấn nhá màu vàng neon nổi bật.

Hệ thống treo vẫn giữ thiết kế quen thuộc với phuộc hành trình ngược phía trước sơn vàng và giảm xóc đơn phía sau hoàn thiện màu đỏ. Xe sử dụng yên liền một mảnh cho cả bản tiêu chuẩn lẫn bản có Cruise Control, cùng với bộ tem và đồ họa mới trải dài từ bình xăng đến ốp hông và ốp gầm.

Điểm đáng chú ý nhất trên Xtreme 160R 4V 2026 là loạt công nghệ mới. Bướm ga điện tử được trang bị lần đầu tiên, giúp xe có thêm chức năng kiểm soát hành trình, điều hiếm thấy trong phân khúc 160cc. Hệ thống này đi kèm ba chế độ lái gồm Rain, Road và Sport, phù hợp cho nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Bên cạnh đó, mẫu mô tô này còn có cụm đồng hồ LCD màu mới, hỗ trợ kết nối Bluetooth và dẫn đường từng chặng, mang đến trải nghiệm hiện đại hơn cho người lái. Bộ điều khiển trên tay lái cũng được làm mới nhằm tối ưu thao tác với đồng hồ và hệ thống Cruise Control.

Dù nhận được nhiều nâng cấp về tính năng, xe vẫn giữ nguyên sức mạnh khi được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 163,2cc, cho công suất 16,9 bhp và mô-men xoắn 14,6 Nm, kết hợp với hộp số 5 cấp. Với sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, loạt công nghệ mới và mức giá vẫn trong tầm dễ tiếp cận, Hero Xtreme 160R 4V 2026 hứa hẹn tiếp tục thu hút người dùng trong phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ.

Hero Xtreme 160R 4V 2026 được bán tại thị trường Ấn Độ với 4 lựa chọn màu sắc mới kèm mức giá bán là 130.000 rupee - khoảng 38,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.