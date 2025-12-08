Suzuki khiến fan "phấn khích" vì sắp tung loạt mô tô kinh điển!

Khi xét đến yếu tố cân bằng giữa tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe, hiệu năng và tính phải chăng, phân khúc mô tô 350–500cc nổi lên như lựa chọn tối ưu. Điều này giải thích cho nhu cầu tăng mạnh tại các thị trường lớn như châu Âu và châu Á. Nhận thấy cơ hội đáng kể, Suzuki đang lên kế hoạch giới thiệu nhiều mẫu xe mới trong phân khúc này.

Một trong những lựa chọn Suzuki có thể cân nhắc cho dòng xe 350–500cc mới là phiên bản tinh chỉnh của động cơ xi-lanh đơn 398cc phun xăng điện tử hiện có. Động cơ này tỏ ra phù hợp vì đã đạt chuẩn khí thải Euro 5+. Công suất 37,5 mã lực của nó cũng đáp ứng yêu cầu cho bằng lái A2 tại châu Âu.

Động cơ này hiện đang được sử dụng trên các mẫu Suzuki DR-Z4S và DR-Z4SM. So với cấu hình chế hòa khí trước đây, động cơ được thiết kế lại hoàn toàn với hệ thống phun xăng điện tử, bugi kép và bướm ga điện tử (ride-by-wire). Nhờ độ nâng cam cao hơn, động cơ vận hành mượt mà hơn và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt.

Với việc cho ra mắt loạt xe trong phân khúc 350-500 cc sẽ khiến Suzuki phải đối mặt với nhiều thương hiệu như Royal Enfield, Triumph và KTM. Do đó, ngoài động cơ thì các trang bị cùng với mức giá hợp lý sẽ là những yếu tố mà Suzuki cần phải cân nhắc hiện nay.