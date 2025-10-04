Mẫu mô tô chopper đẹp mỹ mãn, giá lại rẻ ngang Vision

WMoto Cruiser AMT 125 có lẽ là mẫu chopper giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay khi được niêm yết với mức giá chỉ 5.988 ringgit - khoảng 37,4 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Mức giá này dễ tiếp cận với nhiều khách hàng và các trang bị được tích hợp cũng giúp mẫu xe này phù hợp cả với những ai mới tiếp xúc với dòng xe đặc biệt này.

WMoto Cruiser AMT 125 2025 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, cam đơn SOHC, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (EFI). Khối động cơ này cho công suất tối đa 7,77 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 8,8 Nm tại 6.000 vòng/phút. Mặc dù động cơ tương tự như những mẫu xe phổ thông, nhưng xe lại sử dụng hộp số tự động truyền động bằng xích, đi kèm ly hợp ly tâm ướt, cho phép sang số mượt mà mà không cần thao tác bằng tay như các mẫu xe số truyền thống.

Một trong những điểm nổi bật của Cruiser AMT 125 là chiều cao yên chỉ 680 mm, rất thân thiện với người có chiều cao khiêm tốn. Trọng lượng xe ở mức 119 kg, kết hợp với dung tích bình xăng 6 lít, cho thấy xe hướng đến sự linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị. Về hệ thống treo, phía trước xe sử dụng cặp phuộc ống lồng với hành trình 130 mm, trong khi phía sau được trang bị giảm xóc đơn với hành trình 30 mm.

Hệ thống phanh của Cruiser AMT 125 bao gồm đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và sau, với đường kính đĩa phanh lần lượt là 220 mm và 200 mm. Tuy nhiên, xe không được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hay hệ thống phanh kết hợp (CBS), điều này có thể là một điểm trừ với những ai quan tâm đến tính an toàn cao hơn.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED, giúp tăng hiệu quả chiếu sáng cũng như vẻ hiện đại cho tổng thể thiết kế. Bảng đồng hồ của xe là sự kết hợp giữa analog và màn hình kỹ thuật số, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người lái. Một chi tiết nhỏ nhưng tiện dụng khác là gác chân phụ có thể gập lại, mang lại sự gọn gàng và linh hoạt trong quá trình sử dụng.

WMoto Cruiser AMT 125 2025 hiện có ba màu sắc để lựa chọn gồm Xanh lục, Kem và Đen.