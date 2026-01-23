Kawasaki Ninja 300 2026 ra mắt, khoác áo mới ấn tượng hơn

Phiên bản vừa được trình làng thực chất là bản cập nhật mới về màu sắc và đồ họa, trong khi các trang bị về kỹ thuật không đổi. Cụ thể, Kawasaki Ninja 300 2026 được tinh giản danh mục màu sắc xuống còn hai tùy chọn, gồm Lime Green và Candy Lime Green/Ebony. So với thế hệ 2025 từng có ba màu, trong đó bao gồm Metallic Moondust Gray, việc loại bỏ một tùy chọn cho thấy Kawasaki đang định hướng rõ hơn vào hình ảnh đặc trưng gắn liền với dòng Ninja.

Các mảng đồ họa mới được thiết kế tối giản và sắc nét hơn, giúp tổng thể xe trông gọn gàng, hiện đại và nhấn mạnh dáng vẻ khí động học. Tông xanh đặc trưng của Kawasaki tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, kết hợp với các chi tiết trắng, xanh dương hoặc đen ebony để tạo chiều sâu thị giác và làm nổi bật kết cấu thân xe.

Về thiết kế tổng thể, Ninja 300 2026 vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc với dàn áo sắc sảo, tạo cảm giác đầm chắc và hiện diện rõ rệt trên đường phố. Cụm đèn pha projector đôi mang dáng vẻ sắc sảo, kết hợp kính chắn gió dạng nổi, góp phần cải thiện khả năng che gió khi vận hành ở tốc độ cao. Bình xăng được tạo hình góc cạnh, tay lái đặt thấp và kéo về phía sau, cùng dàn áo xếp lớp và ống xả vểnh cao, tất cả đều hướng đến tư thế lái thể thao đặc trưng của dòng Ninja.

Ninja 300 2026 vẫn sử dụng khối khối động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 296 cc, làm mát bằng dung dịch, vốn đã được kiểm chứng về độ bền và tính ổn định. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 39 PS và mô-men xoắn 26,1 Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp cùng ly hợp hỗ trợ và chống trượt trang bị tiêu chuẩn. Việc sử dụng hệ thống van tiết lưu kép giúp cải thiện phản hồi ga và khả năng vận hành mượt mà ở dải vòng tua trung bình, phù hợp với cả điều kiện đô thị lẫn đường trường. Ngoài ra, đèn báo chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu cũng được tích hợp, hỗ trợ người dùng tối ưu mức tiêu thụ xăng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ninja 300 2026 duy trì bộ khung thép ống dạng kim cương, ưu tiên độ cứng vững và khả năng chịu lực lâu dài. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có bình dầu khí, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành ổn định trong nhiều điều kiện mặt đường. Xe sử dụng phanh đĩa cánh hoa 290 mm phía trước và 220 mm phía sau, mang lại hiệu quả phanh đủ dùng cho một mẫu sportbike tầm trung, hướng đến sự cân bằng giữa an toàn và chi phí vận hành.

Trang bị hiển thị trên Ninja 300 vẫn trung thành với triết lý truyền thống, kết hợp cụm đồng hồ kết hợp analog và LCD, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu và hai đồng hồ hành trình. Dù không theo xu hướng màn hình TFT hay các chế độ lái điện tử, cách tiếp cận này phản ánh rõ định hướng của Kawasaki trong việc duy trì một mẫu xe đơn giản, bền bỉ và dễ sử dụng.

Ninja 300 2026 được bán tại thị trường Ấn Độ với giá 317.000 rupee - khoảng 91 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.