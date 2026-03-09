Đánh bại Hyundai và Kia, Honda là hãng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất năm 2025

Theo Báo cáo Xu hướng Ô tô 2025 do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) công bố, Honda hiện là nhà sản xuất ô tô có mức tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả nhất tại thị trường Mỹ trong nhóm các hãng không chuyên sản xuất xe điện.

Dữ liệu dựa trên các mẫu xe đời 2024 cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ dải sản phẩm Honda đạt khoảng 7,58 lít/100 km (tương đương 31 MPG), thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn ngành là 8,65 lít/100 km (27,2 MPG).

Xếp sau Honda là hai thương hiệu Hàn Quốc gồm Hyundai với mức tiêu thụ trung bình 7,89 lít/100 km và Kia đạt 8,05 lít/100 km. Ba hãng xe Toyota, Nissan và BMW cùng chia sẻ vị trí tiếp theo với mức 8,11 lít/100 km. Các thương hiệu còn lại vượt mức trung bình của ngành gồm Subaru (8,18 lít/100 km) và Mazda (8,4 lít/100 km).

Ở chiều ngược lại, một số nhà sản xuất có mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn trung bình ngành như Volkswagen (8,8 lít/100 km), Mercedes-Benz (9 lít/100 km), Ford (khoảng 10 lít/100 km), General Motors (10,26 lít/100 km) và Stellantis (10,3 lít/100 km).

Số thứ tự Hãng xe Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) 1 Honda 7,58 2 Hyundai 7,89 3 Kia 8,05 4 BMW 8,11 5 Nissan 8,11 6 Toyota 8,11 7 Subaru 8,19 8 Mazda 8,4 9 Volkswagen 8,87 10 Mercedes 9

EPA cho biết trong giai đoạn từ đời xe 2019 đến 2024, Honda đã cải thiện đáng kể hiệu suất nhiên liệu, giảm mức tiêu thụ trung bình từ 8,13 lít/100 km xuống 7,58 lít/100 km. Nếu loại trừ xe thuần điện và hybrid sạc ngoài (PHEV), mức tiêu thụ của các mẫu xe Honda đời 2024 vẫn đạt 7,81 lít/100 km, cải thiện so với mức khoảng 8,16 lít/100 km trước đó. Trong cùng giai đoạn, Toyota là hãng ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất về hiệu quả nhiên liệu.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Honda chỉ được xác lập khi không tính các hãng chuyên sản xuất xe điện. Nếu đưa Tesla vào bảng xếp hạng và áp dụng chỉ số MPGe (miles per gallon equivalent) – thước đo do EPA đưa ra từ năm 2010 dựa trên quy ước 1 gallon xăng tương đương 33,7 kWh điện – Tesla mới là thương hiệu có hiệu suất năng lượng cao nhất. Hãng xe điện Mỹ đạt mức trung bình 117,1 MPGe trên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Ở cấp độ từng mẫu xe, Hyundai Ioniq 6 dẫn đầu về hiệu suất năng lượng trong nhóm xe đời 2024 với 137 MPGe. Trong khi đó, ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong thuần túy, Mitsubishi Mirage tiếp tục là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất với khoảng 5,65 lít/100 km (41,6 MPG). Tuy nhiên mẫu xe này sẽ bị khai tử sau đời 2024 và dữ liệu sơ bộ cho thấy Honda Civic nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí này ở đời xe 2025 với mức tiêu thụ khoảng 6,42 lít/100 km.