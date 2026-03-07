Top xe máy điện giá 20-30 triệu đáng mua hiện nay

Các mẫu xe máy điện dưới đây có ưu điểm thiết kế hiện đại, thời trang, có những tiện ích căn bản và hoạt động thân thiện với môi trường. Quãng đường di chuyển mỗi lần sạc cũng khá, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày ở khoảng cách gần.

Tất nhiên, là dòng xe máy điện nên đòi hỏi người dùng mất nhiều thời gian để sạc pin, cần có cơ sở vật chất và không gian sạc pin an toàn tại nhà khi mà các trạm sạc công cộng còn chưa phổ biến. Mặc dù vậy,trong xu hướng “xanh hóa” giao thông hiện nay, các mẫu xe máy điện này vẫn là những lựa chọn đáng chú ý.

Honda ICON e:

Dòng xe máy điện ICON e: hiện có giá đề xuất từ 26,4 triệu đồng. Xe gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, tối giản và năng động, đặc biệt phù hợp với học sinh – sinh viên và người dùng trẻ. Xe có kích thước 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều cao yên 742 mm và trọng lượng khoảng 87 kg, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng ngay cả với người mới hoặc vóc dáng nhỏ.

Thiết kế hiện đại xe với hệ thống đèn LED trước – sau, logo Honda đặt tinh tế ở mặt nạ cùng nhiều màu sắc thời trang như trắng ngọc trai, đỏ, đen, xanh ngọc và bạc ánh kim. Xe sử dụng động cơ điện công suất danh định 1,5 kW, công suất cực đại 1,81 kW, mô-men xoắn 85 Nm, cho tốc độ tối đa khoảng 48–49 km/h và vận hành êm ái khi di chuyển trong đô thị. Pin Lithium-ion đạt chuẩn IP67 dung lượng 30,6 Ah (48V) có thể tháo rời để sạc, sạc đầy khoảng 8 giờ và cho quãng đường di chuyển khoảng 50–70 km, dù chưa phải lý tưởng nhưng đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày

VinFast Feliz II

VinFast Feliz II hiện có giá bán đề xuất 24,9 triệu đồng, sở hữu thiết kế thanh lịch, hiện đại với nhiều màu sắc như đỏ, trắng, đen và xanh oliu, thể hiện phong cách năng động. Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3000 W, cho tốc độ tối đa khoảng 70 km/h và khả năng tăng tốc mạnh mẽ, phù hợp di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Pin LFP dung lượng 1,5 kWh (có thể lắp thêm pin phụ) cho quãng đường tối đa khoảng 156 km mỗi lần sạc, với thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ 30 phút. Xe có hai chế độ lái Eco và Sport, tích hợp phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng, tăng quãng đường di chuyển và giảm hao mòn phanh. Ngoài ra, Feliz II còn đạt chuẩn chống nước IP67, trang bị hệ thống giảm xóc thủy lực trước – sau, đèn LED hiện đại và cốp xe rộng, khá tiện ích.

Dat Bike Quantum S3

Dat Bike Quantum S3 có giá đề xuất từ 34,9 triệu đồng, nổi bật với hiệu suất mạnh mẽ khi đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h và quãng đường di chuyển lên tới 200 km sau mỗi lần sạc. Xe có tổng dung tích cốp lên tới 44 lít – được xem là một trong những mẫu xe điện có không gian chứa đồ lớn nhất trên thị trường. Với mức giá khoảng 34,9 triệu đồng, Quantum mang lại lựa chọn kinh tế khi chi phí sạc đầy pin chỉ khoảng 8.000 đồng và hầu như không tốn chi phí bảo dưỡng như xe xăng.

Dòng xe máy điện này còn tích hợp nhiều tính năng thông minh như Hill Assist hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Cruise Control giữ ga tự động, Reverse hỗ trợ dắt xe và Autolock tự động khóa mở. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng ứng dụng để tìm xe trong bãi, kích hoạt chống trộm và quản lý xe từ xa, mang lại trải nghiệm tiện lợi và hiện đại

VinFast Vero X

VinFast Vero X có giá niêm yết từ 34,9 triệu đồng, tạo ấn tượng với thiết kế góc cạnh, cá tính cùng nhiều màu sắc hiện đại như xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai. Xe trang bị động cơ điện mạnh mẽ cùng hệ thống 2 pin LFP (1 pin cố định và 1 pin tháo rời), cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 262 km mỗi lần sạc và tốc độ tối đa khoảng 70 km/h. Thời gian sạc đầy pin khoảng 6 giờ 30 phút, đảm bảo khả năng vận hành bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Dòng xe máy điện này của VinFast còn được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như Smart Key, kết nối điện thoại qua ứng dụng, màn hình TFT sắc nét và tính năng tìm xe trong bãi đỗ. Ngoài ra, Vero X có cốp xe lớn tới 35 lít, hệ thống giảm xóc thủy lực êm ái và tiêu chuẩn chống nước IP67, mang lại trải nghiệm di chuyển tiện lợi và an toàn.