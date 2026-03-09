Lexus ngừng kinh doanh dòng xe điện vì doanh số không đạt

Lexus đã ngừng bán UX 300e tại Anh sau khoảng 5 năm có mặt trên thị trường. Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu nhưng có doanh số khá khiêm tốn. Thông tin UX 300e bị khai tử xuất hiện sau khi truyền thông Anh phát hiện mẫu xe này không còn xuất hiện trong công cụ cấu hình trên trang web của Lexus tại Anh.

Sau đó, người phát ngôn của Lexus xác nhận với Auto Express rằng UX 300e đã chính thức dừng bán tại thị trường này từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, hãng không công bố lý do cụ thể cho quyết định này. Hiện phiên bản hybrid UX 300h với thiết kế tương tự vẫn tiếp tục được phân phối. Việc dừng UX 300e cũng khiến Lexus hiện chỉ còn một mẫu xe điện đang bán tại Anh là RZ.

UX 300e được giới thiệu tại Anh từ năm 2021, nhưng doanh số trong suốt vòng đời khá hạn chế. Theo thống kê, tổng số xe được đăng ký tại thị trường này chưa tới 3.400 chiếc trong khoảng 5 năm. Con số này cho thấy sức tiêu thụ khá thấp so với các mẫu xe phổ thông.

Truyền thông Anh cho biết lượng xe Ford Puma bán ra chỉ trong tháng 1 năm nay còn cao hơn tổng doanh số UX 300e trong cả giai đoạn nói trên. Sau khi dừng UX 300e, Lexus hiện chưa công bố kế hoạch cho mẫu xe điện kế nhiệm trong phân khúc tương đương.

Việc UX 300e rời thị trường đồng nghĩa Lexus chỉ còn một mẫu xe điện thuần tại Anh là RZ. Mẫu SUV này có giá khởi điểm khoảng 48.365 bảng Anh, cao hơn đáng kể so với UX trước đây. RZ cũng sở hữu phạm vi hoạt động lớn hơn và khả năng sạc nhanh tốt hơn.

Trong khi UX 300e sử dụng pin dung lượng 54,3 kWh với phạm vi di chuyển tối đa khoảng 299 km theo chu trình WLTP, RZ có thể đạt quãng đường tối đa tới 556 km tùy phiên bản. Ngoài ra, RZ hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa 150 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Dù phiên bản thuần điện bị dừng sản xuất, dòng UX vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng hybrid. Phiên bản UX 300h hiện được định vị giữa hai mẫu SUV hybrid khác của Lexus là LBX cỡ nhỏ và NX cỡ trung. Tại Anh, UX 300h có giá khởi điểm khoảng 38.095 bảng Anh và cạnh tranh với các mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ như BMW X1 hay Audi Q3 thế hệ mới.