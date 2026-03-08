Xe ga cổ điển gây sốt với trang bị hiện đại thách thức Vespa, SH

Song song với việc phát triển các dòng xe máy điện mới thì các nhà sản xuất vẫn tích cực giới thiệu tới thị trường các mẫu xe xăng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện thời của khách hàng. Mới đây, Royal Alloy đã ra mắt bộ đôi xe tay ga mới tại Malaysia và dự kiến bán ra vào tháng 4 tới.

Bộ đôi tay ga mới mang tên GT125S và GT160S đều có lối thiết kế cổ điển châu Âu đặc trưng với những đường nét mạnh mẽ. Bộ đôi đều sử dụng đèn pha lục giác với gương chiếu hậu tròn đậm chất cổ điển, kèm theo nhiều màu sắc đa dạng giúp đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng trẻ.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cấu trúc bốn van và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+. Dung tích động cơ của GT125S là 124 cc, cho công suất 13,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12 Nm tại 6.500 vòng/phút. Trong khi đó, GT160S có dung tích lớn hơn ở mức 158 cc, sản sinh công suất 16,09 mã lực tại 8.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Cả hai mẫu xe ga này đều sử dụng bánh xe kích thước 12 inch với lốp 120/70 cho cả bánh trước và sau. Hệ thống treo phía trước là phuộc ống lồng, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đôi có thể điều chỉnh độ nén lò xo nhằm phù hợp với tải trọng hoặc điều kiện vận hành khác nhau.

Hệ thống phanh trên xe gồm đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp dây dầu bọc thép nhằm tăng độ ổn định khi phanh. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị tiêu chuẩn. Xe cũng sử dụng cụm đồng hồ LCD toàn phần cho khả năng hiển thị đầy đủ thông số xe giúp người điều khiển có thể kiểm soát xe tốt hơn.

Bên cạnh các yếu tố về vận hành, GT125S và GT160S còn được trang bị một số tiện ích hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày như hệ thống khởi động không cần chìa khóa và cổng sạc USB dành cho thiết bị điện tử cá nhân. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích đủ để chứa một mũ bảo hiểm dạng 3/4. Trọng lượng công bố của cả hai mẫu xe là 145 kg, bình nhiên liệu dung tích 9 lít và chiều cao yên ở mức 750 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người lái khác nhau.