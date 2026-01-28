Kawasaki “tăng lực” cho phân khúc supersport hạng trung với Ninja ZX-4RR và ZX-4R SE 2026

Sự xuất hiện của Kawasaki Ninja ZX-4RR và ZX-4R SE phiên bản 2026 tại thị trường Malaysia đánh dấu bước đi chiến lược của Kawasaki trong việc hồi sinh phân khúc supersport hạng trung động cơ 4 xi-lanh, vốn gần như bị bỏ quên trong nhiều năm qua. Với mức giá lần lượt 42.999 ringgit (khoảng 284 triệu đồng) cho ZX-4RR và 40.999 ringgit (khoảng 271 triệu đồng) cho ZX-4R SE (chưa bao gồm thuế và chi phí lăn bánh), Kawasaki cho thấy tham vọng đưa công nghệ đường đua xuống gần hơn với người dùng phổ thông.

Cả hai mẫu xe đều được phát triển dựa trên triết lý “Supersport thực thụ”, thể hiện rõ qua cấu hình động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 399 cc, làm mát bằng dung dịch, DOHC 16 van. Khối động cơ này cho công suất 77 PS tại 14.500 vòng/phút, và có thể đạt 80 PS khi kích hoạt Ram-Air, cùng mô-men xoắn 39 Nm tại 13.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, tích hợp ly hợp hỗ trợ & chống trượt và quickshifter hai chiều, nhấn mạnh định hướng thể thao thuần túy.

Ninja ZX-4R sử dụng hệ thống phanh trước với kẹp phanh radial monobloc 4 piston kết hợp đĩa đôi 290 mm, phía sau là đĩa 220 mm. Đi kèm với đó là ABS hai kênh KIBS và công nghệ K-ACT, giúp tối ưu phân bổ lực phanh giữa hai bánh - một trang bị thường chỉ thấy trên các mẫu xe phân khối lớn.

Khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống treo. ZX-4RR được trang bị giảm xóc sau Showa BFRC-lite cao cấp, cho phép tùy chỉnh hoàn toàn, hướng đến người dùng yêu cầu khả năng tinh chỉnh khi chạy track. Trong khi đó, ZX-4R SE chỉ có giảm xóc sau chỉnh preload, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Phuộc trước trên cả hai phiên bản đều là phuộc hành trình ngược SFF-BP, ưu tiên sự ổn định và phản hồi chính xác khi vào cua tốc độ cao.

Về công nghệ hỗ trợ người lái, Ninja ZX-4R không hề thua kém các đàn anh phân khối lớn. Xe được trang bị 3 chế độ kiểm soát lực kéo K-TRC, 3 chế độ công suất, cùng cụm đồng hồ TFT-LCD màu hỗ trợ kết nối Bluetooth, cho phép liên kết với điện thoại thông minh để hiển thị thông tin và dữ liệu vận hành.

Với khối lượng 189 kg (đổ đầy bình xăng 15 lít), chiều cao yên 800 mm và khoảng sáng gầm 135 mm, ZX-4R duy trì sự cân bằng giữa tính thể thao và khả năng sử dụng thực tế, phù hợp cả với đường phố lẫn đường đua.