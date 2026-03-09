10 thói quen sử dụng ô tô sai cách mà nhiều tài xế Việt đang mắc phải

Gác chân lên bảng táp-lô

Không ít hành khách ngồi ở hàng ghế trước có thói quen ngả ghế và gác chân lên bảng điều khiển để "đỡ mỏi", nhất là khi đi trên cao tốc hoặc đường dài. Thực tế, đây là một trong những hành động nguy hiểm nhất trong xe.

Bảng táp-lô là nơi bố trí túi khí hành khách. Khi xảy ra va chạm, túi khí bung ra với lực cực mạnh, có thể hất đầu gối đập thẳng vào mặt, gây gãy xương nặng. Các cơ quan an toàn giao thông trên thế giới đều khuyến cáo vị trí an toàn duy nhất cho chân hành khách là đặt phẳng dưới sàn.

Nhấn nút khi kéo phanh tay

Với các dòng xe vẫn dùng phanh tay cơ, nhiều người có thói quen nhấn nút rồi mới kéo lên vì nghĩ rằng nhấn nút khi kéo sẽ êm và đỡ hỏng phanh tay hơn.

Thực tế, tiếng lách cách khi kéo phanh tay là dấu hiệu cơ cấu hãm đang làm việc đúng chức năng. Nhấn nút khi kéo có thể phanh không ăn chặt, xe dễ trôi khi đỗ trên dốc. Đây là tình huống không hiếm tại các khu chung cư hay phố dốc ở Việt Nam.

Chỉnh gương chiếu hậu sai cách, tạo điểm mù chết người

Nhiều tài xế Việt có thói quen chỉnh gương sao cho vẫn nhìn thấy thân xe. Cách này tưởng dễ căn nhưng lại vô tình thu hẹp tầm quan sát và tạo ra điểm mù lớn. Gương hai bên cần được chỉnh lệch ra ngoài để bao quát khu vực mà gương chính giữa không nhìn thấy.

Khi làm đúng, xe phía sau sẽ xuất hiện liền mạch từ gương giữa sang gương bên, giảm đáng kể nguy cơ va chạm khi chuyển làn, nhất là trên cao tốc.

Bật đèn sương mù mọi lúc mọi nơi

Đèn sương mù không phải để trang trí cho đẹp. Chúng chỉ nên dùng khi sương mù dày, mưa lớn hoặc tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng.

Trong điều kiện thời tiết bình thường, ánh sáng thấp và tán rộng của đèn sương mù có thể gây chói mắt cho xe đối diện, làm tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt trên quốc lộ hai làn.

Để xe nổ máy lâu trước khi chạy

Nhiều người vẫn tin rằng phải nổ máy vài phút cho nóng động cơ. Đây là thói quen cũ từ thời xe dùng bộ chế hòa khí. Với ô tô hiện đại dùng phun xăng điện tử, việc để xe chạy không tải lâu không giúp động cơ "bền" hơn, mà còn gây lãng phí nhiên liệu và tăng hao mòn.

Cách tốt nhất là khởi động, chờ vài chục giây rồi chạy nhẹ nhàng, tránh tăng ga mạnh trong những phút đầu. Theo hướng dẫn bảo dưỡng của Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA), động cơ sẽ đạt nhiệt độ tối ưu nhanh nhất khi xe di chuyển ở tải nhẹ.

Chỉnh ghế lái quá xa hoặc quá gần vô lăng

Ngồi quá xa khiến bạn khó đạp phanh hết hành trình trong tình huống khẩn cấp, còn ngồi quá gần lại đặt ngực sát túi khí. Tư thế chuẩn là chân đạp phanh vẫn hơi co gối, tay đặt trên vô lăng không bị duỗi thẳng hoàn toàn và cách vô lăng khoảng 25-30cm. Sự thoải mái phải đi cùng khả năng kiểm soát.

Để đồ đạc bừa bộn trong cabin

Chai nước, túi xách, đồ cứng để trên ghế hoặc sàn xe có thể trở thành “vật bay” nguy hiểm khi phanh gấp hay va chạm. Trong tai nạn, những vật này có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho người ngồi trong xe.

Trong điều kiện giao thông đông đúc tại Việt Nam, phanh khẩn cấp xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ. Vì vậy, khoang lái và hàng ghế sau nên gọn gàng, đồ nặng cần cố định chắc chắn.

Bơm lốp và thay dầu theo cảm tính

Con số in trên thành lốp là áp suất tối đa, không phải áp suất khuyến nghị. Bơm lốp quá căng khiến xe xóc, mòn lốp nhanh và giảm độ bám đường, còn bơm non lại gây mòn lốp và tốn nhiên liệu.

Tương tự, dầu động cơ cũng cần đúng cấp độ theo khuyến cáo của hãng, đặc biệt với xe turbo hoặc hybrid đang ngày càng phổ biến, dùng sai loại dầu động cơ có thể làm máy nhanh xuống cấp. Thông số chuẩn luôn được ghi trong sách hướng dẫn hoặc tem dán ở khung cửa ghế lái.

Cầm vô lăng theo kiểu “10 giờ và 2 giờ” lỗi thời

Tư thế cầm vô lăng ở vị trí 10 giờ và 2 giờ từng rất phổ biến trước đó nhưng không còn phù hợp với xe có túi khí. Khi túi khí bung, tay đặt cao dễ bị hất mạnh vào mặt.

Hiện nay, các chuyên gia khuyến nghị cầm vô lăng ở vị trí 9 giờ và 3 giờ hoặc thấp hơn để an toàn hơn khi xảy ra va chạm, giúp tay không bị hất ngược vào mặt khi túi khí bung, đồng thời tăng khả năng kiểm soát khi đánh lái gấp.

Bật chế độ tuần hoàn không khí liên tục

Chế độ này hữu ích khi cần làm mát nhanh và chặn khói bụi khi kẹt xe, nhưng nếu bật liên tục sẽ khiến không khí bên trong khoang xe tù đọng, tăng độ ẩm, dễ gây mờ kính nhất là khi trời mưa ẩm hoặc thời tiết có độ ẩm cao, đây là điều kiện thời tiết rất quen thuộc ở Việt Nam. Khi xe đã mát, nên chuyển sang lấy gió ngoài để đảm bảo không khí lưu thông.

Những thói quen trên rất phổ biến với người dùng ô tô tại Việt Nam. Thay đổi chúng không tốn tiền, chỉ cần điều chỉnh lại vài thói quen nhỏ nhưng đổi lại bạn sẽ có được sự an toàn, thoải mái và tuổi thọ xe được cải thiện rõ rệt. Với ô tô, dùng đúng ngay từ những chi tiết nhỏ nhất luôn là cách tiết kiệm và thông minh nhất.

