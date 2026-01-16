Kawasaki sắp hồi sinh dòng Z400RS 4 xi-lanh huyền thoại

Kawasaki Z400RS sẽ là một mẫu mô tô classic mang đậm phong cách cổ điển. Mẫu xe này được xem là sự hồi sinh của huyền thoại động cơ 4 xi-lanh 400cc, kế thừa DNA từ những biểu tượng một thời như Z400FX và Zephyr. Z400RS hứa hẹn không chỉ mang đến trải nghiệm lái thú vị mà còn giúp phân khúc xe tầm trung trở nên sôi động trở lại.

Z400RS được cho là sẽ phát triển trên nền tảng ZX-4R, mẫu supersport 400cc ra mắt năm 2023, với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 77 mã lực, mức mạnh nhất từng xuất hiện trong phân khúc này. Khi chuyển sang dạng retro, Z400RS dự kiến vẫn giữ gần như nguyên khung sườn và động cơ, nhưng được tinh chỉnh lại đặc tính vận hành để mô-men xoắn đến sớm hơn ở dải tua trung, giúp xe linh hoạt hơn trên đường phố. Nhờ vậy, Z400RS được ví như một chiếc sport thuần chất trong hình hài retro, mang lại cảm giác lái phấn khích, thậm chí so với cả những đàn anh như Z650RS hay Z900RS.

Z400RS sẽ trở thành mẫu xe nhỏ nhất trong dòng RS Series của Kawasaki, gia nhập sau Z900RS và Z650RS. Điểm nhấn của mẫu xe này là nhỏ nhưng mạnh nhất, nhờ động cơ ZX-4R vốn được phát triển từ dòng supersport. Sau khi Honda ngừng sản xuất CB400 Super Four vào năm 2022, phân khúc naked 400cc gần như bỏ trống. Nếu Kawasaki ra mắt Z400RS trước, hãng sẽ chiếm lĩnh thị trường này và tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Hành trình của Z400RS còn gắn liền với lịch sử huyền thoại của Kawasaki. Năm 1979, Z400FX xuất hiện với động cơ 4 xi-lanh DOHC 400cc, công suất 43 mã lực, con số ấn tượng ở thời điểm đó, và nhanh chóng trở thành biểu tượng của thập niên 80. Năm 1989, Zephyr 400 ra đời, mang phong cách naked retro, dễ lái, giá dễ tiếp cận, trở thành nền tảng của trào lưu naked bike lan rộng toàn cầu. Z400RS không chỉ là xe mới, mà là sự hồi sinh của một huyền thoại đã ngủ yên hơn ba thập kỷ.

Theo đánh giá từ truyền thông Nhật Bản, Z400RS có thể có giá khoảng 1,05 - 1,10 triệu yên (tương đương 174 - 182 triệu đồng), thấp hơn ZX-4R. Dù một số trang bị như Ram Air có thể bị lược bỏ để phù hợp với nhu cầu đi phố, sức mạnh động cơ dự kiến vẫn đủ để cạnh tranh với một số mẫu xe 600cc.