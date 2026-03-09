Những xe máy điện khoảng giá 25-30 triệu đồng tại Việt Nam

Với khoảng giá 25-30 triệu đồng, khách Việt có tới 6 lựa chọn xe máy điện. Trong đó, VinFast cung cấp nhiều mẫu xe nhất, hãng xe máy Trung Quốc Yadea có hai mẫu và hãng xe Nhật Bản Honda một tùy chọn.

Không chỉ cạnh tranh về mẫu mã, phạm vi hoạt động, giá thành, các hãng xe máy điện còn cung cấp nhiều giải pháp như các trạm đổi pin. Trong đó, hãng xe Việt chiếm lợi thế với 4.500 trạm đổi pin đã lắp đặt tính đến ngày 15/1 và dự kiến tăng lên 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc trong quý I, theo V-Green.

Xe máy điện đổi pin

VinFast Evo

VinFast Evo. Ảnh: VF

Evo là dòng xe máy điện đổi pin, giá 19,99 triệu đồng cho bản không kèm pin và 25,6 triệu đồng cho bản kèm pin (kèm 1 bộ sạc). Xe có 4 màu lựa chọn. Pin trên Evo là loại LFP dung lượng 1,5 kWh, phạm vi hoạt động 85 km. Khách hàng có thêm tùy chọn lắp 2 pin, giúp quãng đường di chuyển mỗi lần sạc đầy lên tổng 165 km. Bộ sạc tiêu chuẩn công suất 400 W, thời gian sạc 0-100% pin khoảng 4 giờ 30 phút.

Xe lắp môtơ điện công suất 1.500 W (2 mã lực), tốc độ tối đa 70 km/h. Evo trang bị đèn chiếu sáng LED, hộc chứa đồ dưới yên dung tích 12 lít khi lắp 2 pin, sàn để chân rộng.

VinFast Feliz II

VinFast Feliz II. Ảnh: VF

Feliz II trang bị 2 pin LFP có thể đổi ở các tủ đổi pin. Xe có giá 30,5 triệu đồng gồm pin (kèm bộ sạc) và không kèm pin giá 24,9 triệu đồng. Pin có dung lượng 1,5 kWh với phạm vi hoạt động 82 km mỗi lần sạc đầy và tăng lên 156 km khi lắp 2 pin. Bộ sạc theo xe 400 W, thời gian sạc đầy 4,5 giờ.

Xe lắp môtơ điện công suất 1.800 W (2,4 mã lực), tốc độ tối đa 70 km/h. Xe trang bị nhiều tính năng, dung tích hộc chứa đồ dưới yên 10 lít khi lắp 2 pin. Phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng. Xe sử dụng đèn chiếu sáng LED.

Yadea Osta

Thiết kế xe máy điện Yadea Osta. Ảnh: Chí Công

Osta vừa ra mắt khách Việt đầu tháng 3. Xe bán hai phiên bản, trong đó bản đổi pin hãng chưa công bố giá. Osta mang phong cách thiết kế cổ điển Neo Retro, hệ thống đèn chiếu sáng LED. Bảng đồng hồ TFT màn hình màu, hỗ trợ dẫn đường từ điện thoại thông minh qua ứng dụng.

Xe có nhiều tính năng như đàm thoại rảnh tay, phát nhạc, mở khóa qua bluetooth, cập nhật phần mềm từ xa, định vị xe. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn cảnh báo khẩn cấp, phanh tái sinh.

Osta lắp môtơ điện công suất 1.500 W (2 mã lực), tốc độ tối đa 63 km/h. Pin LFP 30 Ah, phạm vi hoạt động 120 km.

Xe máy điện không đổi pin

VinFast Feliz 2025

VinFast Feliz 2025. Ảnh: VF

Feliz 2025 bán một phiên bản kèm pin giá 26,9 triệu đồng (gồm 1 pin và 1 bộ sạc). Feliz 2025 là bản tiền nhiệm của Feliz II. Xe trang bị pin có thể tháo rời. Pin có trọng lượng 18 kg, dung lượng pin 2,4 kWh cho phạm vi hoạt động 134 km mỗi lần sạc đầy và có thể tăng lên 262 km khi lắp 2 pin. Thời gian sạc 0-100% pin khoảng 6 giờ 30 phút. Pin chính đặt dưới sàn xe, pin phụ ở cốp.

Xe lắp môtơ điện 1.800 W (công suất 2,4 mã lực), tốc độ tối đa 70 km/h. Dung tích cốp 34 lít (15 lít khi lắp pin).

Honda ICON e:

Honda ICON e: lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

ICON e: bán 3 phiên bản, giá 26,9-27,3 triệu đồng, gồm thân xe và một bộ sạc pin (không gồm pin). Người dùng có thể đăng ký thuê pin hoặc mua pin (giá gần 10 triệu đồng một pin). Pin của ICON e: là loại lithium-ion 30,6 Ah, phạm vi hoạt động 71 km, thời gian sạc đầy trong 7,5 giờ, pin có thể tháo rời sạc riêng.

Xe trang bị môtơ điện 1.500 W (2 mã lực), tốc độ tối đa 49 km - phù hợp với học sinh, không cần bằng lái. Hệ thống đèn chiếu sáng LED, đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe. Mẫu xe máy điện của Honda có chương trình giảm 5 triệu đồng đến hết ngày 31/3.

Yadea Voltguard P-L

Yadea Voktguard P-L. Ảnh: Yadea

Voltguard P-L bán một phiên bản kèm pin giá 27,99 triệu đồng. Pin lắp cố định, loại LFP dung lượng 30 Ah, phạm vi hoạt động 120 km. Thời gian sạc 0-100 % pin trong khoảng 5-6 giờ.

Xe lắp môtơ điện công suất 1.500 W (2 mã lực), tốc độ tối đa 60 km/h. Xe hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng của hãng. Hệ thống đèn chiếu sáng LED, màn hình LCD 8,4 inch.