Là mẫu xe máy điện duy nhất hiện đang được Yamaha phân phối tại thị trường Việt Nam, NEO's hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố với sự nhỏ gọn, linh hoạt. Mẫu xe này có mức giá bán niêm yết 49 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và bộ sạc), nhưng hiện đều đang được các đơn vị bán hàng giảm giá.

Theo khảo sát của chúng tôi, tại một đại lý xe máy tại Hà Nội, khách hàng mua xe máy điện Yamaha NEO's sẽ được giảm trực tiếp 17 triệu đồng. Trong khi đó, một đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh đang đưa ra giá ưu đãi cho mẫu xe điện này chỉ còn 32,5 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá đại lý (VND) Yamaha NEO's 49.091.000 32.000.0000

Lưu ý: Giá trên đây đã gồm VAT, 1 pin và bộ sạc, và chỉ mang tính tham khảo.

Với mức giá bán ở hiện tại, NEO's dễ tiếp cận hơn với nhiều khách hàng, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện đáng tin cậy để thay xe xăng cho việc di chuyển hàng ngày.

Yamaha NEO's là mẫu xe điện có thiết kế hiện đại với kích thước tổng thể 1875mm x 695mm x 1120 mm, chiều cao yên 795mm nên rất tôn dáng khi ngồi. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED trên toàn thân xe, cụm đồng hồ kỹ thuật số, có tích hợp tính năng Y-Connect hiện đại. Ngoài ra, chìa khóa thông minh smartkey cùng cổng sạc tiện dụng cũng là các trang bị ấn tượng trên mẫu xe điện này.

Về vận hành, NEO's sử dụng động cơ điện gắn bánh sau với công suất định danh 2 kW, cho công suất tối đa 2,3kW và mômen xoắn cực đại là 138,3 Nm cho khả năng vận hành linh hoạt hàng ngày trên đường phố. Xe cũng sử dụng pin lithium với quãng đường vận hành 72 km/lần sạc. Ngoài ra, một khay pin phụ sẵn có giúp người sử dụng có thể gắn thêm một pin để nâng tổng quãng đường vận hành lên gấp đôi.