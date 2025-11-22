Đây là một mẫu xe khá đặc biệt, bởi Kawasaki vốn nổi tiếng với những dòng xe thể thao mạnh mẽ, nên việc hãng tiếp tục duy trì một mẫu tay cỡ nhỏ như BRUSKY 125 khiến không ít người bất ngờ. Mẫu xe này được phát triển theo dạng hợp tác với Modenas - đơn vị phân phối của Kawasaki tại Malaysia.

BRUSKY 125 được tạo ra với mục đích trở thành một chiếc xe sử dụng hằng ngày, có tính linh hoạt cao, trọng lượng nhẹ và giữ được vẻ ngoài thể thao theo phong cách quen thuộc của Kawasaki. Xe sử dụng nền tảng từ Modenas Karisma 125S - mẫu xe do nhà sản xuất Malaysia phát triển.

Ngoại hình gần như giữ nguyên thiết kế gốc, nhưng Kawasaki đã bổ sung đồ họa xanh đặc trưng giúp xe trông mạnh mẽ và nổi bật hơn. Phần đầu xe được trang bị cụm đèn đôi hiện đại, đèn xi-nhan LED đặt phía trên tạo phong cách gần giống những mẫu Ninja. Hai bên thân xe được nhấn nhá bằng các đường nét mang cảm giác như cánh gió, tạo độ dày và vẻ thể thao. Xe còn có đèn cảnh báo nguy hiểm được trang bị sẵn.

BRUSKY 125 sử dụng động cơ xy lanh đơn loại SOHC làm mát bằng gió, cho công suất tối đa 9.52 mã lực, phù hợp cho việc đi lại trong thành phố. Xe hỗ trợ cả đề điện và cần đạp, mang đến sự linh hoạt trong mọi tình huống. Bộ mâm 14 inch trước sau giúp xe vận hành ổn định hơn trên nhiều loại mặt đường.

Hệ thống phanh trước sử dụng đĩa 220 mm, trong khi phanh sau là tang trống tiêu chuẩn. Mâm xe dạng 10 chấu mảnh giúp tổng thể chiếc xe trông nhẹ nhàng và linh hoạt. Mặc dù có ngoại hình hiện đại, đồng hồ của xe vẫn sử dụng dạng analog kết hợp cùng màn hình LCD nhỏ cho quãng đường và mức xăng. Khoang chứa đồ dưới yên đủ để đặt một mũ nửa đầu, và yên có thể mở thông qua công tắc nằm cạnh ổ khóa.

Giá bán của BRUSKY 125 tại thị trường Malaysia rơi vào khoảng 34 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.