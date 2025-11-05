Giá môtô Kawasaki dưới 500cc mới nhất tháng 11/2025, giảm cực sâu

Kawasaki phân phối nhiều dòng xe ở phân khúc dưới 500cc, mang lại các lựa chọn hấp dẫn cho người hâm mộ. Trong đó Kawasaki W175 là ân phẩm giá mềm nhất. Dòng xe này giữ trọn nét cổ điển của những mẫu mô tô thập niên 60 với thiết kế đèn tròn halogen, đồng hồ analog, yên bánh mì và vành nan hoa đặc trưng.

Xe sở hữu động cơ 1 xi-lanh SOHC 177cc, làm mát bằng không khí, cho công suất 13 mã lực và mô-men xoắn 13,2 Nm, phù hợp di chuyển đô thị và dễ bảo dưỡng. Đặc biệt, W175 có thêm bình xăng phụ, giúp xe đi được thêm 25–30 km khi hết xăng chính. Hiện tại W175 đời 2025 đang được một số đại lý của Kawasaki giảm giá tới 6,1 triệu đồng.

Trong khi đó, các dòng xe thuộc phân khối dưới hoặc bằng 500cc của Kawasaki như Z400 ABS, Ninja 500 SE, KLX 230, Ninja ZX-4R, Z500 ABS và Eliminator cũng đang được nhận khuyến mại lớn. Có mẫu xe giảm tới hàng chục triệu đồng. Các mẫu xe này cũng đa dạng phong cách, có trang bị hiện đại và sức mạnh đầy phấn khích.

Điển hình như dòng xe Eliminator 500 mang phong cách “sport cruiser” (hành trình thể thao) độc đáo, kết hợp thiết kế cruiser cổ điển với động cơ thể thao 2 xi-lanh DOHC 451cc mạnh mẽ, cho công suất 45PS và mô-men xoắn 42,6 Nm. Xe có yên cao 735mm, tư thế lái thẳng lưng thoải mái và thiết kế Ergo-fit cho phép tùy chỉnh phù hợp từng người lái.

Với trọng lượng nhẹ 176kg, Eliminator 500 dễ điều khiển, đặc biệt thân thiện với biker mới nhờ ly hợp trượt và tay côn nhẹ. Xe còn trang bị ABS 2 kênh, chỉ báo ECO tiết kiệm nhiên liệu và kết nối Rideology để theo dõi, tùy chỉnh xe qua điện thoại.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá các mẫu môtô của Kawasaki dưới 500cc mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Mức ưu đãi (Triệu đồng) Z400 ABS 164 49,2 Ninja 500 194 24,8 Z500 ABS 170,6 17,1 KLX 230S 151 27,2 Eliminator 500 182,8 15,1 W175 2025 78 6,1

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.