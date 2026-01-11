Honda Wave 110 Thái thế hệ mới trình làng: Tích hợp CBS, vẫn "ăn xăng như ngửi"

Honda vừa chính thức giới thiệu All New Wave 110 tại thị trường Thái Lan, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng cho dòng xe số gia đình vốn đã rất thành công của hãng. Ở thế hệ mới, Wave 110 không chỉ được làm mới về thiết kế mà còn được cải thiện rõ rệt về trang bị an toàn, tiện ích sử dụng và hiệu quả vận hành, hướng tới nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng phổ thông.

Điểm đáng chú ý nhất trên All New Honda Wave 110 nằm ở việc lần đầu tiên mẫu xe này được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS (Combined Brake System). Hệ thống này cho phép phân bổ lực phanh từ bánh sau lên bánh trước một cách hợp lý, giúp tăng độ ổn định khi giảm tốc, đặc biệt hữu ích với người mới lái hoặc trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Đây được xem là bước nâng cấp quan trọng về mặt an toàn trên một mẫu xe số.

Về thiết kế, Honda đã tinh chỉnh ngoại hình của Wave 110 theo hướng hiện đại và trẻ trung hơn. Cụm đèn pha LED mới không chỉ mang lại diện mạo sắc sảo mà còn cải thiện khả năng chiếu sáng. Đèn xi-nhan và đèn hậu LED được thiết kế lại theo phong cách thể thao, tạo điểm nhấn rõ ràng so với thế hệ trước nhưng vẫn giữ được sự trung tính, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế tiếp tục là thế mạnh của Wave 110. Xe được trang bị cổng sạc USB Type-C, móc treo đồ phía trước, hộc chứa đồ tiện lợi, đồng hồ có giao diện mới dễ quan sát, cốp dưới yên dung tích lớn cùng bình xăng kích thước lớn hơn, giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển đường dài hoặc sử dụng xe với tần suất cao.

Cung cấp sức mạnh cho All New Honda Wave 110 là khối động cơ Honda Smart Engine dung tích 110 cc, nổi tiếng về độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa đạt tới 71,4 km/lít, một con số ấn tượng trong phân khúc, cho thấy định hướng rõ ràng của Honda trong việc tối ưu chi phí vận hành lâu dài cho người dùng.

Giá bán của All New Honda Wave 110 tại thị trường Thái Lan là 39.000 baht - khoảng 32,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.