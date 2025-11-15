Kawasaki "gây bão" khi hồi sinh mẫu côn tay huyền thoại sau hơn 30 năm

Các thông tin từ Nhật Bản mới đây cho biết Kawasaki đang có kế hoạch để đưa động cơ 4 xy lanh trở lại với mẫu Z400RS. Đây là chiếc naked bike 400cc có thể kế thừa DNA từ những biểu tượng như Z400FX và Zephyr, hứa hẹn thổi bùng sức nóng cho phân khúc môtô tầm trung.

Kawasaki Z400RS được cho là sẽ sử dụng chung nền tảng với Kawasaki ZX-4R ra mắt năm 2023, vốn trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 400cc, cho công suất cực đại tới 77 mã lực, mạnh nhất trong lịch sử phân khúc này. Nếu được “chuyển thể” sang dáng naked, xe vẫn sẽ giữ gần như toàn bộ khung sườn và động cơ của ZX-4R, nhưng được tinh chỉnh lại để phản ứng tốt hơn ở dải tua trung bình, giúp xe linh hoạt và dễ điều khiển hơn trên đường phố.

Điều đó có nghĩa Z400RS sẽ mang cảm giác thể thao thực thụ trong thân hình retro, thậm chí còn mang lại cảm xúc lái phấn khích hơn cả Z650RS hay Z900RS. Kawasaki bắt đầu dòng RS Series với Z900RS (2017), tiếp theo là Z650RS (2021), và nay có vẻ Z400RS sẽ phiên bản động cơ nhỏ nhất của dòng này.

Việc Kawasaki đưa ra Z400RS được cho là chiến lược "phủ đầu" khi mà Honda CB400 Super Four ngưng sản xuất vào năm 2022, khiến phân khúc 400cc tại Nhật gần như trống vắng. Dù CB500 Super Four đã được trình làng tại Trung Quốc, nhưng nếu Kawasaki có thể sớm trình làng Z400RS sẽ đem tới cho xe nhiều ưu thế hơn.

Quay lại năm 1979, Kawasaki từng gây tiếng vang với Z400FX, đây là mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh DOHC 400cc cho công suất 43 mã lực, trở thành biểu tượng của thập niên 80. Đến 1989, dòng Zephyr 400 ra đời – mẫu xe retro mang cảm giác thể thao, dễ lái và giá cả phải chăng, mở đầu cho trào lưu naked bike lan rộng khắp thế giới.

Vì thế, Z400RS không chỉ là sự kế thừa danh tiếng mà còn là “sự hồi sinh của huyền thoại” sau hơn 30 năm ngủ yên. Theo các nguồn tin Nhật Bản, Kawasaki Z400RS sẽ có giá khoảng 1,05 - 1,10 triệu yên, rơi vào khoảng 179 - 188 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.