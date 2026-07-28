Honda ra mắt xe máy điện QC3

Trong sự kiện giới thiệu 10 mẫu xe hai bánh cho thị trường Ấn Độ ngày 24/7, Honda trình làng mẫu xe máy điện QC3 duy nhất bên cạnh 9 mẫu xe động cơ đốt trong.

QC3 định vị là xe ga điện hướng đến khách hàng gia đình, tập trung vào khả năng vận hành thực tế và các tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày. Mẫu xe máy điện mới trang bị môtơ điện in-hub gắn ở bánh sau.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 3 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, QC3 có phạm vi hoạt động 145 km mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc 0-80% trong khoảng 2 giờ 40 phút, trong khi quá trình sạc đầy hoàn toàn kéo dài đến 4 giờ.

Các trang bị khác trên QC3 như bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT tích hợp hệ thống Honda RoadSync, hỗ trợ tính năng dẫn đường từng chặng. Hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key cũng xuất hiện trên mẫu xe này. Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED.

Bên cạnh đó, dung tích cốp chứa đồ dưới yên lên đến 32 lít, đáp ứng nhu cầu chứa mũ bảo hiểm cùng vật dụng cá nhân. Giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực và giảm xóc sau lò xo trụ đôi, giảm chấn thủy lực. Phanh đĩa đơn bánh trước, bánh sau dùng phanh cơ.

Honda chưa công bố giá cho QC3 cũng như thời điểm bán ra thị trường. Mẫu xe máy điện QC3 sản xuất tại Ấn Độ.

Tên gọi QC3 gần giống với Honda UC3 tại Việt Nam. Tuy nhiên, kiểu dáng QC3 mang nhiều đường nét của Honda CUV e:, trong khi UC3 mềm mại hơn với nhiều đường cong.