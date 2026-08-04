Mô tô điện Honda phong cách cafe racer, tích hợp camera lùi, chạy tới 170 km mỗi lần sạc

Ở lần cập nhật này, xe giữ nguyên các trang bị vận hành nhưng được bổ sung bộ tem mới mang phong cách vintage cùng các tùy chọn màu sắc mới, giúp thiết kế cafe racer trở nên nổi bật hơn.

Honda E-VO có kích thước tổng thể dài 1.996 mm, rộng 755 mm và cao 1.057 mm. Xe sở hữu chiều dài cơ sở 1.380 mm, khoảng sáng gầm 186 mm cùng chiều cao yên 765 mm, phù hợp với nhiều nhóm người sử dụng. Khối lượng xe lần lượt là 143 kg đối với phiên bản sử dụng hai pin và 156 kg với phiên bản trang bị ba pin.

Mẫu mô tô điện này sử dụng nền tảng truyền động Wi-Power do Honda phát triển. Cả hai phiên bản đều được trang bị động cơ điện có công suất cực đại 15,8 kW. Phiên bản pin đôi có tốc độ tối đa 110 km/h, trong khi phiên bản pin ba có thể đạt 120 km/h. Xe được tích hợp chế độ tăng tốc BOOST kích hoạt bằng nút bấm, đồng thời có khả năng vượt dốc với độ nghiêng lên tới 30 độ.

Honda E-VO sử dụng bộ pin lithium với hai cấu hình. Phiên bản pin đôi được trang bị pin 74 V, dung lượng 56 Ah, cho phạm vi di chuyển 120 km theo tiêu chuẩn WMTC. Trong khi đó, phiên bản pin ba sử dụng bộ pin 74 V, dung lượng 84 Ah, giúp nâng quãng đường di chuyển tối đa lên 170 km.

Mẫu mô tô điện của Honda hỗ trợ cả nguồn điện gia đình và trạm sạc xoay chiều dành cho ô tô. Với phiên bản pin đôi, thời gian sạc từ 20% lên 80% mất khoảng một giờ khi sử dụng trạm sạc AC công suất 3,4 kW và khoảng 1,5 giờ với nguồn điện gia đình 1,8 kW. Phiên bản pin ba cần khoảng 1,5 giờ khi sạc bằng trạm AC và khoảng 2,5 giờ khi sử dụng điện tại nhà.

Ngoài ra, nhà sản xuất còn cung cấp bộ chuyển đổi sạc DC chính hãng, giúp xe có thể tương thích với nhiều trạm sạc nhanh công cộng.

Về công nghệ, Honda E-VO được trang bị màn hình TFT 7 inch hiển thị nhiều thông tin vận hành, bao gồm áp suất lốp. Xe tích hợp nền tảng thông minh WiLINK, cho phép kết nối điện thoại thông minh thông qua Bluetooth để hỗ trợ điều hướng, điều khiển âm nhạc, cuộc gọi và nhiều chức năng khác.

Người dùng có thể mở khóa xe bằng ứng dụng trên điện thoại, Bluetooth hoặc NFC. E-VO cũng hỗ trợ kết nối với các dòng camera hành động DJI tương thích, cho phép người lái kích hoạt chức năng ghi hình thông qua nút điều khiển trên tay lái. Danh sách thiết bị hỗ trợ có thể tiếp tục được mở rộng thông qua các bản cập nhật phần mềm OTA.

Về an toàn, Honda E-VO được trang bị hệ thống phanh đĩa trước sau kết hợp ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Xe còn có camera hành trình phía trước, phuộc trước hành trình ngược cùng giảm xóc sau FSD sử dụng bình khí nitơ.

Phiên bản pin ba được bổ sung thêm hệ thống giám sát áp suất lốp. Bên cạnh đó, cả hai phiên bản đều sở hữu camera quan sát phía sau, hiển thị hình ảnh trực tiếp trên màn hình đồng hồ khi người lái bật xi-nhan hoặc kích hoạt chế độ lùi.

Mẫu mô tô điện này cũng được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ như giữ xe trên dốc, hỗ trợ dắt xe, lùi xe bằng điện và hỗ trợ xuống dốc, giúp việc sử dụng trong đô thị thuận tiện hơn.

Honda E-VO hiện đang được phân phối tại Trung Quốc với giá đề xuất 29.999 nhân dân tệ (khoảng 116 triệu đồng) cho phiên bản pin đôi và 36.999 nhân dân tệ (khoảng 144 triệu đồng) cho phiên bản pin ba.