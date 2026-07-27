Honda Dio Baja đời 1996 giá 150 triệu, xe ga Nhật hiếm gặp đắt ngang SH350i

Ra mắt vào năm 1994, Honda Dio Baja 50cc là một trong những phiên bản đặc biệt hiếm nhất của dòng xe ga Dio do Honda sản xuất cho thị trường nội địa Nhật Bản. Khác với những phiên bản Dio thông thường, Baja sở hữu cụm đèn pha đôi tròn gắn trên ghi-đông, lấy cảm hứng từ mẫu mô tô địa hình Honda XRV Africa Twin, tạo nên diện mạo độc đáo và dễ nhận diện.

Sau gần 30 năm, số lượng Honda Dio Baja còn giữ được tình trạng đẹp và giấy tờ hợp pháp tại Việt Nam không nhiều, khiến mẫu xe này trở thành món đồ được nhiều người sưu tầm xe hai thì săn tìm.

Honda Dio Baja 50cc đời 1996.

Mới đây, anh Đinh Trọng (Gò Vấp, TP.HCM) rao bán một chiếc Honda Dio Baja 50 đời 1996 với giá 150 triệu đồng, thu hút sự quan tâm của giới chơi xe cổ.

Theo thông tin người bán, xe thuộc mã khung AF18-27, có hồ sơ hải quan chính ngạch (HQCN), biển số TP.HCM và có thể sang tên trên toàn quốc. Chủ xe cho biết khung sườn, gắp sau vẫn còn nguyên bản, dàn áo giữ lớp sơn zin với bề mặt bóng mờ.

Chiếc Dio Baja nổi bật với cụm đèn pha tròn kép, gồm một bóng chóa vàng và một bóng chóa trắng.

Chiếc Dio Baja nổi bật với cụm đèn pha tròn kép, gồm một bóng chóa vàng và một bóng chóa trắng, chi tiết đặc trưng chỉ xuất hiện trên phiên bản Baja. Phối màu trắng-xanh kết hợp bộ tem phong cách thập niên 1990 giúp chiếc xe vẫn giữ được vẻ ngoài đậm chất xe Nhật cổ.

Chủ xe đầu tư nhiều phụ kiện nâng cấp lên chiếc xe.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng đầu tư nhiều phụ kiện nâng cấp. Xe sử dụng đồng hồ Stage6, bộ mâm CNC MFZ sơn màu hồng nổi bật, giảm xóc sau RGS, chế hòa khí ZX nắp đen và ống xả V8. Theo anh Trọng, động cơ vẫn giữ lòng piston tiêu chuẩn (standard), chưa nâng dung tích xi-lanh.

Về sức mạnh, Honda Dio Baja sử dụng động cơ 49 cc, xi-lanh đơn, 2 thì, làm mát bằng gió, kết hợp hộp số vô cấp V-Matic. Khối động cơ AF18E nguyên bản sản sinh công suất khoảng 6,8 mã lực và mô-men xoắn khoảng 7,2 Nm, nổi tiếng nhờ khả năng tăng tốc nhanh, trọng lượng nhẹ và dễ nâng cấp, nên từng rất được giới chơi scooter hai thì tại Nhật Bản ưa chuộng.

Honda Dio Baja sử dụng động cơ 49 cc, xi-lanh đơn, 2 thì, làm mát bằng gió.

Mức giá 150 triệu đồng khiến nhiều người bất ngờ khi cao hơn không ít mẫu xe tay ga mới. Với số tiền này, người dùng có thể sở hữu Honda SH350i chính hãng có giá khoảng 151 triệu đồng hoặc chỉ cần chi thêm một khoản nhỏ để mua Vespa GTV 300 hay Vespa GTS Super Sport 300.