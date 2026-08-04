Suzuki ra mắt xế nổ mới Suzuki GN160, dáng cổ điển khá đẹp

2027 Suzuki GN160 mới ra mắt tại thị trường Colombia, phong cách tân cổ điển (Neo-Retro) vừa được trình làng. Dòng xe mới này được nâng cấp với các trang bị hiện đại như đèn LED, bảng đồng hồ bán kỹ thuật số, cổng sạc USB và phanh ABS cho bánh trước. GN160 hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày với thiết kế gọn nhẹ, tư thế lái dễ điều khiển, kết hợp phong cách cổ điển và các trang bị hiện đại.

Nổi bật của Suzuki GN160 ở ngoại hình chính là sở hữu đèn pha tròn, bình xăng hình giọt nước, yên liền khối, chắn bùn sau lớn, đuôi xe tối giản và giảm xóc đôi phía sau. Yên xe có bề mặt rãnh, ống xả kích thước lớn tạo vẻ cứng cáp. Xe có 3 màu tùy chọn gồm: Đen bóng, Đỏ bóng và Xám mờ.

Mặc dù mang thân hình tân cổ điển, nhưng GN160 mới có nhiều trang bị hiện đại. Điển hình như: đèn pha LED tích hợp đèn chạy ban ngày (DRL), trong khi đèn hậu vẫn giữ kiểu tròn cổ điển. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ bán kỹ thuật số kết hợp đồng hồ kim và màn hình điện tử, đi kèm cổng sạc USB phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Sức mạnh của GN160 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn 162 cc, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử (FI), kích thước xi-lanh 60 x 57,4 mm. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất tối đa 14,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn 14,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 5 cấp và khởi động điện.

Xe có trọng lượng khô 128 kg, chiều cao yên 760 mm. Kích thước tổng thể: 2.005 x 770 x 1.090 mm (Dài x Rộng x Cao), chiều dài cơ sở 1.280 mm, khoảng sáng gầm 178 mm. GN160 sử dụng phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đôi thủy lực phía sau. Xe trang bị bánh 18 inch ở cả hai đầu, lốp trước 80/100 R18, lốp sau 90/90 R18. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước tích hợp ABS và phanh tang trống phía sau.

Với động cơ 162 cc, thiết kế Neo-Retro, trọng lượng nhẹ và yên thấp, GN160 cạnh tranh trong phân khúc mô tô cổ điển cỡ nhỏ cùng các mẫu như Kawasaki W175.