VinFast dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng doanh số xe máy

Theo McD, dữ liệu được tổng hợp từ số lượng đăng ký xe máy mới tại 98 thị trường, đại diện cho khoảng 98,5% quy mô ngành công nghiệp xe máy toàn cầu. Trên cơ sở đó, tổ chức này đã công bố bảng xếp hạng các nhà sản xuất xe máy có doanh số cao nhất thế giới trong sáu tháng đầu năm.

Đứng đầu bảng xếp hạng tiếp tục là Honda với mức tăng trưởng doanh số 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này nối tiếp cột mốc kỷ lục mà hãng xe Nhật Bản đạt được trong năm 2025, khi lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu xe bán ra trên toàn cầu. Với mạng lưới sản xuất và phân phối rộng khắp, cùng danh mục sản phẩm trải dài từ xe số phổ thông đến xe tay ga và mô tô phân khối lớn, Honda vẫn là thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường xe máy thế giới.

Xếp thứ hai là Hero MotoCorp. Nhà sản xuất đến từ Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng 21,5%, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực tại thị trường nội địa. Dù hoạt động quốc tế vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng, Hero MotoCorp tiếp tục duy trì vị thế là hãng xe máy lớn thứ hai thế giới về doanh số.

Ở vị trí thứ ba, Yamaha đạt mức tăng trưởng 6,4%. Hãng xe Nhật Bản duy trì kết quả khả quan tại nhiều thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Argentina và Hàn Quốc, dù tốc độ tăng trưởng chưa theo kịp các đối thủ.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Yadea, TVS Motor, Bajaj Auto, Suzuki, Italika, Royal Enfield và Niu Technology. Đáng chú ý, phần lớn những thương hiệu góp mặt trong nhóm dẫn đầu đều đến từ Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia hiện là những thị trường tiêu thụ xe máy lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là trung tâm sản xuất xe hai bánh quy mô lớn.

Bên cạnh bảng xếp hạng doanh số, McD cũng công bố danh sách những thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Nổi bật nhất là VinFast khi ghi nhận mức tăng doanh số lên tới 118% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ mức tăng trưởng này, hãng xe Việt Nam đã vươn từ vị trí thứ 53 trên bảng xếp hạng toàn cầu năm 2024 lên vị trí thứ 18 trong nửa đầu năm 2026, trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ mở rộng nhanh nhất của ngành xe máy thế giới.

Đối với thị trường Việt Nam, McD cho biết tổng doanh số xe máy trong sáu tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1,78 triệu xe. Honda vẫn giữ vững vị trí số một, trong khi VinFast đã vượt Yamaha để trở thành nhà sản xuất xe máy lớn thứ hai tại Việt Nam.

Diễn biến này cũng tương đồng với số liệu bán hàng do Honda Việt Nam công bố trước đó, với 1.128.666 xe được tiêu thụ trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, giai đoạn này cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc xe máy điện, khi ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn các mẫu xe sử dụng động cơ điện thay cho xe chạy xăng truyền thống.

Xu hướng điện hóa đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường xe máy Việt Nam. Bên cạnh các chính sách khuyến khích phát triển phương tiện xanh, các nhà sản xuất cũng liên tục tung ra những mẫu xe điện mới với giá bán và công nghệ phù hợp hơn với nhu cầu người dùng.

Dù doanh số xe máy điện được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm, xe máy sử dụng động cơ xăng vẫn được đánh giá sẽ giữ vai trò chủ đạo trên thị trường trong ngắn hạn nhờ hệ thống hạ tầng, thói quen sử dụng và danh mục sản phẩm đa dạng.