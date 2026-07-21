Giá Honda Wave Alpha tháng 7/2026: Chênh nhẹ!

Honda Wave Alpha sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị cũng như các cung đường nông thôn, đồi núi. Kiểu dáng xe mang phong cách trẻ trung với những đường nét thể thao, kết hợp cùng nhiều lựa chọn màu sắc, giúp mẫu xe này duy trì sức hút với nhiều nhóm khách hàng Việt.

Ở phiên bản mới nhất hiện đang bán trên thị trường, Wave Alpha được trang bị động cơ xy-lanh đơn dung tích 109,2cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất tối đa 6,12 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe vẫn sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu bằng chế hòa khí, với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố đạt 1,72 lít/100 km.

Mẫu xe số này sử dụng bộ vành nan hoa 17 inch kết hợp với lốp có săm, kích thước lốp trước và sau lần lượt là 70/90-17M/C 38P và 80/90-17M/C 50P. Trang bị trên xe gồm đèn pha luôn sáng, khóa đa năng 3 trong 1 cùng cụm đồng hồ analog truyền thống, tập trung vào sự đơn giản và tiện dụng.

Một trong những yếu tố giúp Honda Wave Alpha được nhiều khách hàng lựa chọn là khả năng vận hành bền bỉ, ít phát sinh lỗi vặt cùng chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp. Việc không trang bị quá nhiều công nghệ phức tạp cũng giúp người dùng dễ dàng chăm sóc và xử lý những vấn đề cơ bản trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh độ bền, giá bán cũng là lợi thế nổi bật của Wave Alpha. Từ đầu tháng 7/2026, Honda Việt Nam đã điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất đối với nhiều mẫu xe máy, trong đó Wave Alpha tăng nhẹ gần 100.000 đồng. Hiện giá niêm yết của mẫu xe này dao động từ 17,9 đến 19 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo khảo sát tại một số đại lý, giá bán thực tế của Honda Wave Alpha có thể chênh lệch nhẹ so với mức đề xuất của hãng, tùy vào từng khu vực và chính sách bán hàng của đại lý. Ngoài ra, người mua thường được tặng kèm mũ bảo hiểm, phiếu thay dầu, baga trung tâm.

Dưới đây là bảng giá xe máy Honda Wave Alpha cập nhật mới nhất tháng 7/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Wave Alpha đặc biệt 18,841,091 19,800,000 958,909 Wave Alpha tiêu chuẩn 17,957,455 18,900,000 942,545 Wave Alpha cổ điển 19,037,455 20,300,000 1,262,545

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm VAT và chỉ mang tính chất tham khảo.