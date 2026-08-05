Toyota Land Cruiser HEV bắt đầu nhận cọc, lộ thời gian ra mắt tại Việt Nam

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, Toyota Land Cruiser Hybrid có thể được giới thiệu tại thị trường Việt Nam và bắt đầu bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026. Dự kiến, xe sẽ có giá bán dao động từ 4,6 - 4,7 tỷ đồng. Nếu khách hàng muốn nhận xe ngay trong đợt đầu có thể phải chi thêm khoảng vài trăm triệu đồng ngoài giá niêm yết.

Tuy nhiên, những thông tin này hiện mới đến từ phía hệ thống đại lý. Toyota Việt Nam vẫn chưa xác nhận thời điểm ra mắt cũng như kế hoạch phân phối phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ lớn này. So với phiên bản động cơ xăng, Land Cruiser Hybrid chỉ thay đổi nhẹ về ngoại thất. Xe được bổ sung gói trang trí với nhiều chi tiết sơn đen bóng, đồng thời xuất hiện logo HEV ở thân xe và cửa hậu để nhận diện phiên bản hybrid.

Ở các thị trường quốc tế, mẫu SUV này còn được trang bị hệ thống Auto Multi Terrain Select, cho phép tự động nhận biết từng loại địa hình như cát, bùn, đá hay đường đất để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp. Bên cạnh đó, tính năng Multi Terrain Monitor hỗ trợ hiển thị hình ảnh xung quanh xe khi di chuyển trên địa hình phức tạp, giúp người lái quan sát tốt hơn trong quá trình off-road.

Toyota Land Cruiser Hybrid có thể được giới thiệu tại thị trường Việt Nam và mức giá dự kiến hớn 4,6 tỷ đồng.

Land Cruiser Hybrid được tích hợp gói công nghệ Toyota Safety Sense 3, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái chủ động khác. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Land Cruiser Hybrid nằm ở hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới. Xe được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện.

Xe được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện.

Đây là cấu hình tương tự đang được trang bị trên Lexus LX 700h. Và cho tổng công suất tối đa 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, trở thành phiên bản Land Cruiser mạnh nhất từng được Toyota phát triển. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.

Nếu được phân phối đúng như thông tin từ các đại lý, Land Cruiser Hybrid sẽ trở thành phiên bản điện hóa đầu tiên của dòng SUV đầu bảng Toyota được bán chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thông tin về giá bán, thời điểm mở bán và số lượng xe vẫn cần chờ xác nhận từ Toyota Việt Nam.