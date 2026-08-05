Bị phạt hơn 20 triệu đồng vì dùng bảng 'xe tang lễ' che biển số

Thông tin trên được cục CSGT đưa ra hôm 4/8. Theo đó, chiếc xe 16 chỗ gắn biển xe tang lễ đè lên biển số chính. Tổ công tác xác định tài xế đã che khuất một phần biển số xe nhằm che giấu thông tin nhận dạng của phương tiện. Với lỗi này, tài xế bị phạt vì hành vi điều khiển xe che lấp chữ, số trên biển số.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, tài xế bị phạt tiền từ 20-26 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Thông thường lực lượng chức năng sẽ phạt khoảng giữa là 23 triệu đồng.

Ôtô dùng biển "xe tang lễ" để che biển chính. Ảnh: Tuấn Kiệt

CSGT khuyến cáo biển kiểm soát là dấu hiệu nhận dạng pháp lý của phương tiện. Mọi hành vi che lấp, làm mờ, thay đổi hoặc sử dụng vật khác để che khuất biển số đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Người điều khiển phương tiện cần chấp hành đúng quy định, không tìm cách né tránh hoạt động giám sát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Đoàn xe tang lễ được xếp vào nhóm cuối trong các nhóm phương tiện ưu tiên, theo đó đoàn xe sẽ được phép đi trước xe khác (không thuộc xe ưu tiên) khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới. Tuy vậy, đoàn xe tang không có các quyền như không hạn chế tốc độ, không phụ thuộc đèn giao thông, được đi ngược chiều... Những quyền này vốn dành cho các nhóm xe ưu tiên khác như cấp cứu, cứu hỏa, công an, quân đội, hộ đê, cứu trợ...

Hồi tháng 1, một tài xế ở Hà Nội cũng bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe do điều khiển ôtô có biển số phía sau bị bùn đất bám kín, không nhìn rõ chữ và số. Tài xế giải thích xe bị bùn bắn lên sau chuyến đi trời mưa và chưa kịp rửa xe. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định người này biết tình trạng biển số bị che lấp nhưng vẫn tiếp tục sử dụng phương tiện nên đã xử phạt theo quy định.

Biển số bị bẩn thời điểm CSGT kiểm tra. Ảnh: Cắt từ clip

Sau vụ việc, đại diện Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng không xử phạt các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn hoặc bùn đất che lấp tạm thời do điều kiện khách quan như vừa đi qua đoạn đường lầy lội. Tuy nhiên, nếu người điều khiển biết biển số bị che khuất, có điều kiện làm sạch nhưng vẫn cố tình lưu thông thì sẽ bị xử lý theo quy định.