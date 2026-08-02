Ra mắt xe ga mới Honda NS150LA mang nét đẹp tân cổ điển

Honda vừa ra mắt ấn bản xe ga mới NS150LA mang phong cách tân cổ điển (Neo-Retro) cho thị trường Trung Quốc. Xe có hai phiên bản Youth Edition và Pro. Xe kết hợp phong cách cổ điển với nhiều trang bị hiện đại như màn hình TFT, kết nối điện thoại thông minh, chìa khóa thông minh, phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS.

NS150LA hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị với thiết kế thời trang, tiện dụng và an toàn. Xe sử dụng động cơ eSP+ dung tích 150cc, được tinh chỉnh từ bản 160cc. Thiết kế của NS150LA mang đậm phong cách Neo-Retro với những đường cong mềm mại và các chi tiết lấy cảm hứng từ máy cassette thập niên 1980-1990. Cụm đèn trước, đèn hậu được tạo hình như đầu băng cassette đang quay, kết hợp các chi tiết mạ crôm phía trước gợi hình ảnh lưới loa, tạo nên diện mạo khác biệt so với các mẫu scooter cổ điển thông thường.

Phiên bản Pro được trang bị thêm kính chắn gió và phụ kiện đầy đủ, có kích thước 2.078 x 749 x 1.296 mm, trọng lượng 147 kg. Trong khi đó, Youth Edition nhỏ gọn hơn với kích thước 1.989 x 749 x 1.148 mm, nặng 137 kg. Cả hai đều có chiều dài cơ sở 1.357 mm, khoảng sáng gầm 134 mm và chiều cao yên chỉ 740 mm, giúp người lái dễ chống chân và phù hợp giao thông đô thị.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 150cc, phát triển từ động cơ eSP+ 160cc 4 van. Động cơ cho công suất tối đa 11,4 kW (khoảng 15,5 mã lực) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI đi kèm tính năng Idling Stop và khởi động ACG Silent Start giúp vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu.

Theo công bố của nhà sản xuất, NS150LA tiêu thụ trung bình khoảng 2,3 lít/100 km (43,5 km/lít). Với bình xăng 8,2 lít, xe có thể di chuyển khoảng 356 km sau mỗi lần đổ đầy, trong khi tốc độ tối đa đạt 107 km/h.

Khoang lái nổi bật với màn hình TFT màu tích hợp hệ thống T-BOX, hỗ trợ kết nối Bluetooth hai kênh, phản chiếu màn hình điện thoại và nhiều tính năng thông minh khác. Phiên bản Pro còn có thể hiển thị hình ảnh từ camera hành trình. Xe sử dụng chìa khóa thông minh với khả năng nhận diện ở cự ly gần, kết nối Bluetooth và mạng 4G.

Về an toàn, NS150LA được trang bị ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giám sát áp suất lốp TPMS, công tắc ngắt động cơ khi hạ chân chống và đèn pha projector tăng khả năng chiếu sáng.

Sự khác biệt lớn giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống phanh. Phiên bản Pro sử dụng phanh đĩa trước và sau, trong khi Youth Edition dùng phanh tang trống nhằm tối ưu giá bán và giảm trọng lượng. Cả hai đều sử dụng lốp trước 110/70-13 và lốp sau 130/70-13, phù hợp điều kiện vận hành trong đô thị.

Honda cũng tối ưu tư thế lái với tay lái, yên xe và sàn để chân được bố trí hợp lý. Khoảng cách từ sàn để chân đến yên khoảng 270 mm cùng sàn phẳng giúp người lái có tư thế thoải mái, dễ lên xuống xe và thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.