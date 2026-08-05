Honda Accord 2027 trình làng, nâng cấp công nghệ lái rảnh tay, thêm màu sơn mới

Thay vì thực hiện bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với nhiều thay đổi về ngoại hình, Honda chủ yếu tinh chỉnh một số chi tiết nhận diện cho Accord mới, bổ sung màu sơn mới và nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái trên phiên bản cao cấp.

Những thay đổi dễ nhận thấy nhất tập trung ở phần đầu xe. Toàn bộ các phiên bản Accord tại Nhật Bản đã chuyển từ đèn báo rẽ màu hổ phách sang loại trong suốt, giúp diện mạo hiện đại và hài hòa hơn. Bên cạnh đó, chi tiết ốp trang trí quanh cụm đèn pha cũng được sơn đồng màu thân xe thay vì sử dụng màu tương phản như trước.

Honda đồng thời bổ sung bốn tùy chọn màu sơn ngoại thất mới cho Accord 2027 gồm Canyon River Blue Metallic, Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl và Meteoroid Gray Metallic, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.

Đáng chú ý, những nâng cấp đáng kể nhất được dành cho phiên bản Accord e:HEV Sensing 360+, biến thể cao cấp nhất trong dòng sản phẩm. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe này sở hữu lưới tản nhiệt và ăng-ten vây cá mập được sơn cùng màu thân xe, tạo cảm giác liền mạch hơn về mặt thiết kế.

Điểm nổi bật nằm ở hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing 360+, tích hợp tính năng giám sát người lái và hỗ trợ lái rảnh tay trên các tuyến cao tốc đã được lập bản đồ. Đây là công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất của Honda hiện nay, được kỳ vọng sẽ giúp Accord tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng D.

Ngoài ra, Honda Accord 2027 còn được trang bị hệ thống giả lập chuyển số S+ Shift, công nghệ từng xuất hiện trên Prelude và Civic tại Nhật Bản. Tính năng này mô phỏng cảm giác chuyển số trên hệ truyền động hybrid e:HEV, mang đến trải nghiệm lái thể thao và trực quan hơn.

Honda Accord 2027 tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh với hai mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Honda không công bố bất kỳ thay đổi nào về thông số kỹ thuật hay hiệu suất của hệ thống này.

Tại thị trường Nhật Bản, Honda Accord 2027 có giá khởi điểm 5,951 triệu yên (khoảng 37.000 USD), trong khi phiên bản cao cấp nhất e:HEV Sensing 360+ được niêm yết ở mức 6,351 triệu yên (khoảng 39.600 USD). Xe dự kiến sẽ được bàn giao tới khách hàng từ cuối tháng 8 năm nay.