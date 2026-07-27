Honda CB500 2026 trình làng: Đậm chất cổ điển, ngập tràn công nghệ hiện đại

CB500 2026 vẫn kế thừa DNA thiết kế đặc trưng của dòng xe với bình xăng hình giọt nước, cụm đèn pha tròn, yên xe dài và tư thế lái thẳng lưng thoải mái. Tuy nhiên, toàn bộ các chi tiết đã được tinh chỉnh và mở rộng về tỷ lệ, mang đến diện mạo chắc chắn, cơ bắp và bề thế hơn đáng kể. Tổng thể xe vẫn giữ được vẻ đẹp của một chiếc roadster cổ điển nhưng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 501 cc, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống đánh lửa bugi kép. Theo công bố từ Honda, khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 28,1 PS và mô-men xoắn cực đại 43,3 Nm. Thay vì tập trung vào tốc độ tối đa, CB500 2026 hướng đến trải nghiệm lái giàu cảm xúc với nhịp nổ đặc trưng của động cơ xi-lanh đơn cùng lực kéo mạnh mẽ ngay từ dải tua thấp.

Để nâng cao trải nghiệm vận hành, Honda trang bị tiêu chuẩn hệ thống Assist & Slipper Clutch, giúp giảm đáng kể lực bóp côn, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị. Xe cũng được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC), góp phần tăng độ ổn định và an toàn trên nhiều điều kiện mặt đường.

Về thiết kế, bình xăng, ốp hông, chắn bùn sau và yên xe đều được làm mới với các đường nét sắc sảo và hiện đại hơn. Khối động cơ được hoàn thiện bằng màu bạc thay cho tông đen trước đây, giúp tôn lên các cánh tản nhiệt và tăng vẻ hoài cổ. Trong khi đó, hệ thống ống xả Megaphone cỡ lớn không chỉ hoàn thiện diện mạo mà còn hứa hẹn mang đến âm thanh trầm ấm, đặc trưng của động cơ xi-lanh đơn dung tích lớn.

Hệ thống treo sau sử dụng phuộc đôi tích hợp bình dầu phụ màu vàng, vừa tạo điểm nhấn về mặt thẩm mỹ, vừa hỗ trợ duy trì hiệu quả giảm xóc trong quá trình vận hành liên tục trên những hành trình dài. Bên cạnh đó, Honda cũng cung cấp nhiều tùy chọn bánh xe để phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng khách hàng.

Khoang lái kết hợp giữa cụm đồng hồ analog truyền thống và màn hình LCD cỡ nhỏ, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết. Xe cũng hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi và hiện đại hơn thông qua điện thoại thông minh.

Hiện Honda vẫn chưa công bố giá bán chính thức của CB500 2026.