Honda Forza 750 2027 trình làng, giá gần 380 triệu đồng

So với phiên bản trước, Forza 750 2027 không có sự thay đổi về kết cấu khung gầm hay hiệu suất vận hành. Honda chủ yếu làm mới mẫu xe bằng hai tùy chọn màu sắc mới nhằm tăng sức hấp dẫn cho dòng xe ga đầu bảng. Xe hiện có ba màu gồm Gunmetal Black Metallic, Mat Iridium Gray Metallic và Mat Warm Ash Metallic.

Về thiết kế, Forza 750 2027 được phát triển theo hướng một mẫu xe touring thể thao dành cho những hành trình dài trên đường nhựa. Dù chia sẻ nhiều nền tảng kỹ thuật với Honda X-ADV, Forza 750 có định hướng khác biệt rõ rệt khi tập trung vào sự thoải mái, khả năng vận hành ổn định và tính linh hoạt trong điều kiện đô thị. Nếu X-ADV mang phong cách crossover có thể thích nghi với nhiều loại địa hình, Forza 750 lại hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe cao cấp để di chuyển hàng ngày kết hợp touring đường dài.

Xe sở hữu thiết kế thân rộng với bộ quây khí động học lớn giúp tăng khả năng bảo vệ người lái trước gió. Cụm đèn LED phía trước dạng kép tích hợp đèn chạy ban ngày DRL tạo dấu ấn hiện đại, trong khi các đường nét thân xe được thiết kế gọn gàng nhằm giảm lực cản không khí. Kính chắn gió phía trước sử dụng cơ cấu chỉnh điện, cho phép người lái thay đổi độ cao tùy theo điều kiện vận hành. Hệ thống này còn có khả năng ghi nhớ vị trí thiết lập, giúp xe tự động trở về vị trí quen thuộc khi được khởi động lại.

Forza 750 2027 sử dụng động cơ hai xi-lanh thẳng hàng dung tích 745 cc, sử dụng công nghệ SOHC 8 van, làm mát bằng dung dịch và hệ thống phun nhiên liệu điện tử PGM-FI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 43,1 kW, tương đương khoảng 58,6 mã lực tại 6.750 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 4.750 vòng/phút.

Theo công bố từ Honda, mức tiêu hao nhiên liệu của Forza 750 2027 đạt khoảng 3,6 lít/100 km, tương đương gần 27,8 km/lít. Khi kết hợp cùng bình nhiên liệu dung tích 13,2 lít, mẫu maxi-scooter này có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài mà không cần thường xuyên dừng để tiếp nhiên liệu.

Điểm nhấn nổi bật của Forza 750 2027 là hệ thống truyền động DCT (Dual Clutch Transmission) 6 cấp. Nhờ đó, quá trình sang số diễn ra nhanh chóng và mượt mà hơn so với hộp số CVT truyền thống trên phần lớn xe tay ga. Xe cũng được trang bị bốn chế độ lái gồm Standard, Sport, Rain và User. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control cũng được trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái duy trì tốc độ ổn định trong những chuyến đi dài.

Về công nghệ, Forza 750 2027 tiếp tục sử dụng màn hình màu TFT 5 inch với khả năng hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, vòng tua động cơ, vị trí số, mức tiêu hao nhiên liệu và trạng thái các hệ thống hỗ trợ lái. Màn hình này hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua nền tảng Honda RoadSync, cho phép sử dụng các chức năng như dẫn đường, nghe gọi, nhận tin nhắn và điều khiển âm nhạc thông qua cụm phím trên tay lái.

Forza 750 2027 vẫn duy trì sự tiện dụng đặc trưng của một mẫu xe tay ga cao cấp. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 22 lít, đủ khả năng chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng một số vật dụng cá nhân. Yên xe được thiết kế theo hướng thoải mái cho cả người lái và hành khách phía sau, với chiều cao 790 mm, thấp hơn Honda X-ADV nhằm giúp người điều khiển dễ dàng chống chân hơn.

Hệ thống treo của Forza 750 2027 gồm phuộc trước hành trình ngược đường kính 41 mm với hành trình 120 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đơn kết hợp gắp sau Pro-Link. Hệ thống phanh gồm hai đĩa trước đường kính 310 mm với kẹp phanh radial 4 piston và đĩa sau 240 mm, đi kèm ABS tiêu chuẩn. Xe sử dụng bánh trước 17 inch với lốp 120/70-R17 và bánh sau 15 inch với lốp 160/60-R15, thiết kế nhằm cân bằng giữa khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao và tối ưu không gian chứa đồ.

Honda Forza 750 2027 có kích thước dài 2.200 mm, rộng 790 mm, cao 1.480 mm, chiều dài cơ sở 1.580 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Trọng lượng vận hành đạt 236 kg, đưa mẫu xe này vào nhóm maxi-scooter cỡ lớn có kích thước tương đương nhiều mẫu mô tô touring. Tuy nhiên, nhờ trọng tâm thấp, chiều cao yên hợp lý và hộp số DCT, Forza 750 vẫn mang lại khả năng kiểm soát dễ dàng trong điều kiện di chuyển chậm.

Tại thị trường Anh, Honda Forza 750 2027 được bán với giá 10.699 bảng Anh - khoảng gần 380 triệu đồng.