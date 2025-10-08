Giá xe đạp điện Vnbike mới nhất đầu tháng 10/2025

Hiện nay, Vnbike là thương hiệu xe đạp điện được nhiều người biết tới tại Việt Nam. Các sản phẩm của Vnbike phần đa thuộc về phân khúc xe đạp điện bình dân, có giá niêm yết trong vòng trên dưới 10 triệu đồng.

Về tổng thể, các xe đạp điện của Vnbike có 3 phong cách thiết kế. Có một số ấn phẩm có tấm ốp nhựa, yếm quây lớn tạo dáng như xe ga. Còn một số theo phong cách xe đạp thông thường và có tính năng trợ lực.

Còn lại là số nhiều các xe đạp điện Vnbike có thiết kế trẻ trung, tính thực dụng cao. Phía trước xe có gắn giỏ đựng đồ, pin xe được đặt ở dưới yên ngồi gọn gàng và giữa xe có thiết kế chỗ để chân giúp cho việc đi lại được sạch sẽ. Động cơ xe nhỏ gọn, linh hoạt, mang lại quãng đường đi tầm 40-50 km/1 lần sạch và vận tốc tối đa lên đến 40 km/h.

Nhìn chung, Vnbike là dòng xe đạp điện phổ thông, không có nhiều trang bị nổi bật. Tất nhiên với những tính năng cơ bản, Vnbike tỏ ra khá hợp túi tiền và đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, không cầu kì của nhiều người.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá xe đạp điện Vnbike mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vnbike D115 6,99 6,99 Vnbike i1 10,55 9,99 Vnbike V3 11,45 11,45 Vnbike V4 10,99 10,99 Vnbike V1 18inch 8,99 8,99 Vnbike XM 20inch 10,5 10,5 Vnbike Hotgirl G1 11,99 11,99 Vnbike X6 11,99 11,99 Vnbike V6 11,99 11,99 Vnbike V3 Plus 11,99 11,99 Vnbike V1 22 inch 8,55 7,99 Vnbike V3 Plus Limited 12,49 12,49 Vnbike X3 14,5 14,5 Vnbike X2 17,5 17,5 Vnbike X1 Plus 12,9 13,9 Vnbike XG 12,6 12,6 Vnbike A8 10 8,99 Vnbike j2 9,5 9,5 Vnbike X1 15,49 15,49 Vnbike G1 Sport 13,5 13,5 Vnbike VK1 13,2 13,2 Vnbike X4 10,25 10,25 Vnbike X1 18inch 9,8 9,8 Vnbike X2 16inch 10,9 10,9 Vnbike X5 10,25 10,25 Vnbike X10 9,99 9,99 Vnbike X9 9,89 9,89 Vnbike X8 11,55 11,55 Vnbike A2 22inch 8,99 8,99 Vnike Z2 10,5 10,5 Vnbike X3 10,75 10,75 Vnbike V2 11,25 11,25 Vnbike V9 Plus 12,25 12,25 Vnbike V1 18inch Plus 10,5 10,5 Vnbike V1 22inch Plus 9,95 9,59

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.