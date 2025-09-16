Giá xe đạp điện Asama mới nhất giữa tháng 9/2025, đồng loạt giảm giá

Xe đạp điện Asama nổi bật với thiết kế tối giản nhưng hiện đại và tiện nghi. Hầu hết các mẫu xe đều được trang bị giỏ đựng đồ phía trước và sàn để chân, giúp người lái tránh bị nước và bụi bẩn bắn vào. Kích thước xe gọn gàng, với bàn đạp và pin được bố trí hợp lý phía sau và dưới yên ngồi.

Đặc biệt, xe còn có chỗ ngồi cho người đi cùng, với chiều cao yên ngồi khoảng 790 mm, phù hợp với vóc dáng của nhiều người và dễ dàng kiểm soát.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ 250W, sử dụng nguồn năng lượng từ bộ ắc quy có thể sạc đầy trong vòng 6-8 giờ. Động cơ này cho phép xe đạt vận tốc tối đa từ 30-40 km/h và quãng đường di chuyển lên tới 50-60 km cho mỗi lần sạc.

Tóm lại, xe đạp điện Asama là lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm phương tiện thân thiện với môi trường, lý tưởng cho việc di chuyển ngắn đến văn phòng hoặc cho học sinh, sinh viên.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá xe đạp điện Asama mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Asama JOY 11,65 10,65 Asama EBK RY2001 11,5 10,85 Asama EBK SH1801 10,5 9,99 Asama EBK 002S 10,8 9,9 Asama EBK 002 RS 9,9 9,5 Asama EBK-002R Pin LIPO 12 11,1 Asama EBK-OR 2202 Pin LIPO 12 11,4 Asama EBK-OR 2201 Pin LIPO 12 11,4 Asama EBK-OR 2202 10,5 9,9 Asama EBK 002R 9,9 9,4 Asama EBK-OR 2201 10 9,8 Asama EBK-OR 2203 Pin LIPO 12 11,6 Asama EBK-OR 2203 10 9,9 Asama EBK 002 10,5 9,8 Asama EBK 002 Pin LIPO 12 11,1 Asama ASH Pin LIPO 12,5 11,5 Asama ASG Pin LIPO 12,5 11,7 Asama EBK 003 13 12,5 Asama ASF 10,112 9,3 Asama ASG 11 10,5 Asama ASH 11,875 9,7

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.