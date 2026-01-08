Thuế tiêu thụ đặc biệt điều chỉnh, xe bán tải vào “vùng áp lực” từ 2026

Chính sách mới không chỉ mở rộng danh mục phương tiện chịu thuế mà còn áp dụng mức thuế cao hơn, phản ánh rõ định hướng điều tiết tiêu dùng đối với các dòng xe đa dụng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Theo quy định, nhóm phương tiện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định rõ hơn, bao gồm các loại ô tô dưới 24 chỗ có gắn động cơ, xe bốn bánh, xe bán tải chở người, xe bán tải chở hàng cabin kép và cả xe tải van từ hai hàng ghế trở lên có vách ngăn cố định giữa khoang người và khoang hàng. Việc đưa thêm các dòng xe van và bán tải đa dụng vào diện chịu thuế cao cho thấy cơ quan quản lý muốn siết chặt hơn với những phương tiện có khả năng gây áp lực lên hạ tầng giao thông, đặc biệt tại khu vực đô thị.

Dưới đây là lộ trình tăng thuế TTĐB của xe bán tải cabin kép vừa chở người, vừa chở hàng tại Việt Nam:

Loại bán tải Dung tích động cơ 2025 2026 2027 2028 2029 Chạy xăng, dầu (ICE) ≤ 2,5 15 15 18 21 24 < 2,5 - 3 20 20 23 26 29 < 3 25 25 28 31 34 Chạy pin (BEV) 2 2 7 7 7

*đơn vị: %, thuế 7% của xe bán tải chạy điện áp dụng từ 1/3/2027

Thị trường xe bán tải tại Việt Nam hiện có các dòng như Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara và đều nhập khẩu Thái Lan. Dựa vào đặc điểm thiết kế và khối lượng chuyên chở trên 950 kg, những dòng này xếp vào loại xe bán tải cabin kép vừa chở người, vừa chở hàng. Một số ít dòng bán tải cỡ lớn như Ford F-150, Ram 1500 được xếp vào hàng xe con.

Trong bối cảnh thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những yếu tố cấu thành giá xe, việc điều chỉnh tăng thuế được dự báo sẽ khiến giá bán xe bán tải, đặc biệt là các mẫu dùng động cơ đốt trong, tăng đáng kể từ năm 2026. Điều này có thể tạo áp lực lên sức mua của phân khúc vốn chỉ chiếm khoảng 4-5% thị phần toàn thị trường ô tô Việt Nam, dù doanh số những năm gần đây vẫn duy trì xu hướng ổn định.

Ở chiều ngược lại, Nghị định 360 cũng quy định rõ các nhóm phương tiện không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bao gồm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ, các dòng xe chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng hoặc phương tiện chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp như khu vui chơi, bệnh viện, trường học. Sự phân định này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, đồng thời định hướng người tiêu dùng và doanh nghiệp theo đúng mục tiêu phát triển bền vững của ngành ô tô trong giai đoạn tới.