Suzuki chuẩn bị ra mắt xe ga mới, "vua xe ga" Honda cũng phải e sợ

Mặc dù đã rút gọn các dòng sản phẩm phân phối tại Việt Nam nhưng trên thị trường xe máy quốc tế, Suzuki vẫn hoạt động rất tích cực. Mới đây, chuyên trang xe Greatbiker từ Thái Lan đã đăng tải thông tin cho biết hãng xe Nhật đang thực hiện dự án mang mã UHR350 - được cho là việc phát triển mẫu tay ga Burgman 350 để cạnh tranh trực tiếp với các mẫu tay ga adventure tầm trung như Honda Forza 350 và Yamaha XMAX 300.

Đây được xem là một bước đi chiến lược quan trọng của Suzuki, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ tại phân khúc tay ga tầm trung, nơi hãng đã vắng bóng một thời gian. Phân khúc này vốn được đánh giá là phổ biến nhất tại nhiều thị trường Đông Nam Á, nhờ khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và đáp ứng tốt nhu cầu đi đường dài.

Hiện tại, Suzuki đang phân phối Burgman Street 125 cho nhu cầu di chuyển trên đường phố và Burgman 400 cũng được phân phối tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, hãng vẫn thiếu một mẫu xe lấp đầy khoảng trống ở tầm 300 - 350 cc, đây là phân khúc động cơ được nhiều người dùng ưa chuộng.

Dự án Burgman 350 có liên quan đến hợp tác giữa Suzuki và Haojue, đối tác Trung Quốc từng tham gia phát triển nhiều mẫu xe trước đây. Tuy nhiên, mọi nguồn tin đều khẳng định mẫu xe này sẽ vẫn là Suzuki thuần chủng, từ kỹ thuật tới nhận diện thương hiệu. Thiết kế phần đầu xe với logo Suzuki trên fairing, phong cách Burgman sang trọng, lịch lãm, cùng trải nghiệm lái êm ái, vẫn là điểm nhấn quan trọng để thu hút người hâm mộ trung thành.

Nếu ra mắt vào đầu năm 2026, Suzuki Burgman 350 sẽ ngay lập tức trở thành đối thủ đáng gờm. Những yếu tố được các chuyên gia chú ý bao gồm: động cơ 350 cc phát triển trên nền tảng Suzuki, khả năng định giá cạnh tranh hơn các mẫu hiện có, thiết kế sang trọng, tập trung vào sự thoải mái và trở thành lựa chọn thay thế cho những người muốn sở hữu tay ga cao cấp khác biệt.

Trong bối cảnh Honda Forza và Yamaha XMAX chiếm lĩnh thị trường nhiều năm, sự xuất hiện của Burgman 350 có thể trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi nếu Suzuki định vị sản phẩm rõ ràng: tiết kiệm, khác biệt và tiện nghi hơn. Với những người tìm kiếm tay ga đa dụng cao cấp, có cá tính và không chạy theo xu hướng, Burgman 350 được đánh giá là một lựa chọn đáng chú ý trong năm 2026.