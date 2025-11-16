Giá xe đạp điện Hitasa mới nhất tháng 11/2025, đồng loạt giảm giá

Hitasa phân phối nhiều dòng xe đạp điện tại thị trường Việt Nam. Các mẫu xe phần lớn được thiết kế gọn gàng, trang bị phù hợp với việc sử dụng đi lại hằng ngày. Tất nhiên, quãng đường đi của xe đạp điện Hitasa mỗi lần sạc khá khiêm tốn. Do là phân khúc bình dân nên trang bị trên xe cũng chưa thực sự nổi bật.

Một số dòng xe tiêu biểu của Hitasa như Hitasa Kwa gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 250W ổn định và quãng đường 40–50 km mỗi lần sạc, tuy nhiên khả năng tăng tốc chưa thật sự nổi bật. Xe có khung thép sơn tĩnh điện, lốp không săm và nhiều màu sắc thời trang, nhưng trọng lượng 40 kg đôi lúc vẫn gây khó khăn khi dắt. Bù lại, chế độ bảo hành dài hạn giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Trong khi đó, ấn phẩm Hitasa N22 sở hữu bánh trước hợp kim nhôm nhẹ, giảm sóc êm và giỏ thép rộng rãi tiện lợi, tuy thiết kế tổng thể mang hơi hướng cổ điển nên không quá nổi bật về thẩm mỹ. Bình ắc quy 560W cho quãng đường 50 km khá ấn tượng, nhưng hộp nhựa bọc ngoài dễ trầy nếu sử dụng nhiều. Động cơ 250W chống nước hoạt động ổn định, kết hợp giảm sóc sau chịu lực giúp xe phù hợp nhiều dạng địa hình.

Còn ấn phẩm Hitasa Bomelli 22 gây thiện cảm nhờ bánh trước siêu nhẹ, giảm sóc dầu mượt và giỏ thép hợp kim chắc chắn, dù kiểu dáng cổ điển có thể không hợp gu người thích phong cách hiện đại. Yên xe êm, điều chỉnh linh hoạt cùng bình ắc quy hơn 500W đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày. Động cơ 250W chống nước đặt ở bánh sau giúp xe tăng tốc nhanh và vận hành bền bỉ, tạo trải nghiệm khá thoải mái cho người dùng.

Hiện tại hầu hết các dòng xe đạp điện Hitasa đang được một số đại lý bán ra với giá hấp hơn hẳn so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Đây chính là dịp đem lại cơ hội mua sắm rất tốt cho người sử dụng.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá xe đạp điện Hitasa mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Hitasa Kwa 12,823 10,9 Hitasa Q8 14,743 11,5 Hitasa KA 13,7 12,25 Hitasa IM18 10,4 9,7 Hitasa N18 11 10 Hitasa N22 10,5 9,5 Hitasa M22 inox 10,5 9,5 Hitasa Bomelli 18F 10 9,5 Hitasa Bomelli 22 10 9 Hitasa Bomelli BC 18 inch 10 9,5 Hitasa Bomelli 18 inch 9,5 9 Hitasa Inox màu 22 10,5 10 Hitasa Min Pin 22 11,5 11 Hitasa I 18 10 9,5 Hitasa Atmeni 11 10,5 Hitasa Min-8 vành 22 9,5 9 Hitasa pin HK 15 12 Hitasa nhôm 13,72 11,8 Hitasa nhôm pin 20 12 11,5 Hitasa khung sơn vành 22 9,5 9

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.