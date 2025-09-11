Giá xe đạp điện Vnbike mới nhất trong tháng 9/2025

Xe đạp điện Vnbike, được lắp ráp tại Việt Nam, hiện đang cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng cho người tiêu dùng. Mức giá của dòng xe này khá ổn định, với một số phiên bản có giá giảm nhẹ so với mức đề xuất.

Một trong những ưu điểm nổi bật của xe đạp điện Vnbike là thiết kế gọn gàng và hiện đại. Hầu hết các mẫu xe đều được trang bị chỗ để chân, giỏ xe phía trước và yên ngồi phía sau cho người đi kèm. Với vành bánh xe cỡ 22 inch, Vnbike vận hành linh hoạt và dễ dàng.

Xe được trang bị động cơ có công suất 250W, sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống nước tốt. Hầu hết các dòng xe đạp điện Vnbike có thể đạt vận tốc tối đa từ 30-40 km/h và quãng đường di chuyển tối đa từ 50-60 km cho mỗi lần sạc.

Mặc dù là dòng xe nhỏ gọn, Vnbike vẫn có khả năng tải tốt, với mức tải lên đến 250 kg, giúp xe trở nên tiện lợi cho việc di chuyển của hai người.

Tuy nhiên, với mức giá bình dân, Vnbike phù hợp hơn cho những chuyến đi ngắn và nhẹ nhàng. Trong điều kiện giao thông đô thị, xe tỏ ra tiện lợi, nhưng trong tình huống tắc đường, tần suất sạc pin có thể tăng lên.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi xin cập nhật giá xe đạp điện Vnbike mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá thực tế (Triệu đồng) Vnbike i1 10,55 9,99 Vnbike V3 11,450 11,450 Vnbike V4 10,99 10,99 Vnbike V1 18inch 8,99 8,99 vnbike XM 20 inch 10,5 10,5 Vnbike Hotgirl G1 11,99 11,99 Vnbike V6 11,99 11,99 Vnbike V3 Plus 11,99 11,99 Vnbike V1 22 inch 8,55 7,99 Vnbike V3 Plus Limited 12,49 12,49 Vnbike X3 14,5 14,5 Vnbike X2 17,5 17,5 Vnbike X1 Plus 13,9 13,9 Vnbike XG 12,6 12,6 Vnbike A8 10 8,99 Vnbike j2 9,5 9,5 Vnbike X1 15,49 15,49 Vnbike X4 10,25 10,25 Vnbike X1 18 inch 9,8 9,8 Vnbike X2 16 inch 10,9 10,9 Vnbike X5 10,25 10,25 Vnbike X10 9,99 9,99 Vnbike X9 9,89 9,89 Vnbike X8 11,55 11,55 Vnbike A2 22 inch 8,99 8,99 Vnbike Z2 10,5 10,5 Vnbike X3 10,75 10,75 Vnbike V2 11,25 11,25 Vnbike V9 Plus 12,25 12,25 Vnbike V1 18 inch Plus 10,5 10,5 Vnbike V1 22 inch Plus 9,95 9,95 Vnbike V5 10,59 10,59 Vnbike V9 12,25 12,25

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.