Giá xe đạp điện Vnbike mới nhất trong tháng 9/2025
Xe đạp điện Vnbike đa dạng mẫu mã, mang lại lựa chọn đa dạng cho người dùng, nhất là những ai đang cần 1 mẫu xe đạp điện để di chuyển hằng ngày ở khoảng cách gần.
Xe đạp điện Vnbike, được lắp ráp tại Việt Nam, hiện đang cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng cho người tiêu dùng. Mức giá của dòng xe này khá ổn định, với một số phiên bản có giá giảm nhẹ so với mức đề xuất.
Một trong những ưu điểm nổi bật của xe đạp điện Vnbike là thiết kế gọn gàng và hiện đại. Hầu hết các mẫu xe đều được trang bị chỗ để chân, giỏ xe phía trước và yên ngồi phía sau cho người đi kèm. Với vành bánh xe cỡ 22 inch, Vnbike vận hành linh hoạt và dễ dàng.
Xe được trang bị động cơ có công suất 250W, sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống nước tốt. Hầu hết các dòng xe đạp điện Vnbike có thể đạt vận tốc tối đa từ 30-40 km/h và quãng đường di chuyển tối đa từ 50-60 km cho mỗi lần sạc.
Mặc dù là dòng xe nhỏ gọn, Vnbike vẫn có khả năng tải tốt, với mức tải lên đến 250 kg, giúp xe trở nên tiện lợi cho việc di chuyển của hai người.
Tuy nhiên, với mức giá bình dân, Vnbike phù hợp hơn cho những chuyến đi ngắn và nhẹ nhàng. Trong điều kiện giao thông đô thị, xe tỏ ra tiện lợi, nhưng trong tình huống tắc đường, tần suất sạc pin có thể tăng lên.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi xin cập nhật giá xe đạp điện Vnbike mới nhất hiện nay như sau:
|Mẫu xe
|Giá đề xuất (Triệu đồng)
|Giá thực tế (Triệu đồng)
|Vnbike i1
|10,55
|9,99
|Vnbike V3
|11,450
|11,450
|Vnbike V4
|10,99
|10,99
|Vnbike V1 18inch
|8,99
|8,99
|vnbike XM 20 inch
|10,5
|10,5
|Vnbike Hotgirl G1
|11,99
|11,99
|Vnbike V6
|11,99
|11,99
|Vnbike V3 Plus
|11,99
|11,99
|Vnbike V1 22 inch
|8,55
|7,99
|Vnbike V3 Plus Limited
|12,49
|12,49
|Vnbike X3
|14,5
|14,5
|Vnbike X2
|17,5
|17,5
|Vnbike X1 Plus
|13,9
|13,9
|Vnbike XG
|12,6
|12,6
|Vnbike A8
|10
|8,99
|Vnbike j2
|9,5
|9,5
|Vnbike X1
|15,49
|15,49
|Vnbike X4
|10,25
|10,25
|Vnbike X1 18 inch
|9,8
|9,8
|Vnbike X2 16 inch
|10,9
|10,9
|Vnbike X5
|10,25
|10,25
|Vnbike X10
|9,99
|9,99
|Vnbike X9
|9,89
|9,89
|Vnbike X8
|11,55
|11,55
|Vnbike A2 22 inch
|8,99
|8,99
|Vnbike Z2
|10,5
|10,5
|Vnbike X3
|10,75
|10,75
|Vnbike V2
|11,25
|11,25
|Vnbike V9 Plus
|12,25
|12,25
|Vnbike V1 18 inch Plus
|10,5
|10,5
|Vnbike V1 22 inch Plus
|9,95
|9,95
|Vnbike V5
|10,59
|10,59
|Vnbike V9
|12,25
|12,25
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Xe đạp điện Vnbike đa dạng mẫu mã và giá bán rất dễ tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/09/2025 04:52 AM (GMT+7)