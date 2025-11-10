Giá xe đạp điện Vnbike mới nhất tháng 11/2025
Vnbike có nhiều dòng xe đạp điện, thiết kế trẻ trung và vận hành linh hoạt, cùng giá bán khá phải chăng.
Xu hướng sử dụng xe đạp điện ngày càng tăng cao, và có sự tham gia cung cấp của nhiều hãng khác nhau. Trong đó, thương hiệu Vnbike có rất nhiều dòng xe đáng chú ý. Hiện tại giá bán của xe đạp điện Vnbike khá ổn định, chỉ có một số dòng xe có giá bán giảm nhẹ so với giá đề xuất.
Về căn bản, Vnbike là dòng xe đạp điện phổ thông, không có nhiều trang bị nổi bật nhưng lại đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày. Thiết kế xe lại nhỏ gọn, phù hợp với cuộc sống ở đô thị và dễ dàng kiểm soát khi vận hành.
Một số dòng xe tiêu biểu của Vnbike có thể kể đến như Vnbike V1 18inch. Dòng xe này sở hữu thiết kế nhỏ gọn với khung thép sơn tĩnh điện chắc chắn, động cơ JBM 48V–250W mạnh mẽ, vận tốc tối đa 40 km/h và quãng đường di chuyển 40–50 km cho mỗi lần sạc. Xe được trang bị đầy đủ tiện ích như phanh tang trống trước sau, giỏ xe rộng, tay ga 3 chế độ, bình ắc quy 48V–12Ah sạc trong 6–8 giờ và có thể chở 2 người, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.
Cũng có thiết kế gọn gàng, Vnbike V4 trang bị khung song hoàn toàn mới, sơn tĩnh điện 5 lớp bóng đẹp, bền màu và chống trầy xước. Xe được trang bị Smart Key thông minh với 4 tính năng: tìm xe, khởi động, khóa và mở khóa, mang lại sự tiện lợi tối đa. Ngoài ra, xe sở hữu bánh đúc 5 chấu thời trang, giảm xóc êm ái cùng bình ắc quy hình chữ T dung lượng 48V–12Ah cho quãng đường di chuyển đến 50 km mỗi lần sạc.
Hay dòng xe khác của Vnbike là Vnbike V3 Plus Limited mang thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại với ba màu nổi bật: xanh ngọc, xanh ngọc đen và cam đen. Xe trang bị động cơ 250W chống nước, vành đúc hợp kim 5 chấu bền bỉ, thắng cơ an toàn và giảm xóc dầu chịu lực đến 80kg, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái. Hộp bình ắc quy thiết kế thon gọn, chứa tối đa 4 bình công suất 560W cho quãng đường di chuyển đến 50km mỗi lần sạc, dễ dàng tháo lắp và đồng bộ màu sắc với thân xe.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá bán dòng xe đạp điện Vnbike mới nhất hiện nay như sau:
|Mẫu xe
|Giá đề xuất (Triệu đồng)
|Giá đại lý (Triệu đồng)
|Vnbike D115
|6,99
|6,99
|Vnbike i1
|10,55
|9,99
|Vnbike V3
|11,45
|11,45
|Vnbike V4
|10,99
|10,99
|Vnbike V1 18inch
|8,99
|8,99
|Vnbike XM 20inch
|10,5
|10,5
|Vnbike Hotgirl G1
|11,99
|11,99
|Vnbike X6
|11,99
|11,99
|Vnbike V6
|11,99
|11,99
|Vnbike V3 Plus
|11,99
|11,99
|Vnbike V1 22inch
|8,55
|7,99
|Vnbike V3 Plus Limited
|12,49
|12,49
|Vnbike X3
|14,5
|14,5
|Vnbike X2
|17,5
|17,5
|Vnbike X1 Plus
|13,9
|13,9
|Vnbike XG
|12,6
|12,6
|Vnbike A8
|10
|8,99
|Vnbike j2
|9,5
|9,5
|Vnbike X1
|15,49
|15,49
|Vnbike X4
|10,25
|10,25
|Vnbike X2 16inch
|10,9
|10,9
|Vnbike X5
|10,25
|10,25
|Vnbike X10
|9,99
|9,99
|Vnbike X9
|9,89
|9,89
|Vnbike
|11,55
|11,55
|Vnbike A2 22 inch
|8,99
|8,99
|Vnbike Z2
|10,5
|10,5
|Vnbike X3
|10,75
|10,75
|Vnbike V2
|11,25
|11,25
|Vnbike V9 Plus
|12,25
|12,25
|Vnbike V1 18inch Plus
|10,5
|10,5
|Vnbike V1 22inch Plus
|9,95
|9,95
|Vnbike V9
|12,25
|12,25
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Xe đạp điện Vnbike có đa dạng các mẫu mã, đem lại lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng ở thị trường Việt Nam.
10/11/2025 04:50 AM (GMT+7)