Giá xe đạp điện Vnbike mới nhất tháng 11/2025

Xu hướng sử dụng xe đạp điện ngày càng tăng cao, và có sự tham gia cung cấp của nhiều hãng khác nhau. Trong đó, thương hiệu Vnbike có rất nhiều dòng xe đáng chú ý. Hiện tại giá bán của xe đạp điện Vnbike khá ổn định, chỉ có một số dòng xe có giá bán giảm nhẹ so với giá đề xuất.

Về căn bản, Vnbike là dòng xe đạp điện phổ thông, không có nhiều trang bị nổi bật nhưng lại đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày. Thiết kế xe lại nhỏ gọn, phù hợp với cuộc sống ở đô thị và dễ dàng kiểm soát khi vận hành.

Một số dòng xe tiêu biểu của Vnbike có thể kể đến như Vnbike V1 18inch. Dòng xe này sở hữu thiết kế nhỏ gọn với khung thép sơn tĩnh điện chắc chắn, động cơ JBM 48V–250W mạnh mẽ, vận tốc tối đa 40 km/h và quãng đường di chuyển 40–50 km cho mỗi lần sạc. Xe được trang bị đầy đủ tiện ích như phanh tang trống trước sau, giỏ xe rộng, tay ga 3 chế độ, bình ắc quy 48V–12Ah sạc trong 6–8 giờ và có thể chở 2 người, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Cũng có thiết kế gọn gàng, Vnbike V4 trang bị khung song hoàn toàn mới, sơn tĩnh điện 5 lớp bóng đẹp, bền màu và chống trầy xước. Xe được trang bị Smart Key thông minh với 4 tính năng: tìm xe, khởi động, khóa và mở khóa, mang lại sự tiện lợi tối đa. Ngoài ra, xe sở hữu bánh đúc 5 chấu thời trang, giảm xóc êm ái cùng bình ắc quy hình chữ T dung lượng 48V–12Ah cho quãng đường di chuyển đến 50 km mỗi lần sạc.

Hay dòng xe khác của Vnbike là Vnbike V3 Plus Limited mang thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại với ba màu nổi bật: xanh ngọc, xanh ngọc đen và cam đen. Xe trang bị động cơ 250W chống nước, vành đúc hợp kim 5 chấu bền bỉ, thắng cơ an toàn và giảm xóc dầu chịu lực đến 80kg, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái. Hộp bình ắc quy thiết kế thon gọn, chứa tối đa 4 bình công suất 560W cho quãng đường di chuyển đến 50km mỗi lần sạc, dễ dàng tháo lắp và đồng bộ màu sắc với thân xe.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá bán dòng xe đạp điện Vnbike mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vnbike D115 6,99 6,99 Vnbike i1 10,55 9,99 Vnbike V3 11,45 11,45 Vnbike V4 10,99 10,99 Vnbike V1 18inch 8,99 8,99 Vnbike XM 20inch 10,5 10,5 Vnbike Hotgirl G1 11,99 11,99 Vnbike X6 11,99 11,99 Vnbike V6 11,99 11,99 Vnbike V3 Plus 11,99 11,99 Vnbike V1 22inch 8,55 7,99 Vnbike V3 Plus Limited 12,49 12,49 Vnbike X3 14,5 14,5 Vnbike X2 17,5 17,5 Vnbike X1 Plus 13,9 13,9 Vnbike XG 12,6 12,6 Vnbike A8 10 8,99 Vnbike j2 9,5 9,5 Vnbike X1 15,49 15,49 Vnbike X4 10,25 10,25 Vnbike X2 16inch 10,9 10,9 Vnbike X5 10,25 10,25 Vnbike X10 9,99 9,99 Vnbike X9 9,89 9,89 Vnbike 11,55 11,55 Vnbike A2 22 inch 8,99 8,99 Vnbike Z2 10,5 10,5 Vnbike X3 10,75 10,75 Vnbike V2 11,25 11,25 Vnbike V9 Plus 12,25 12,25 Vnbike V1 18inch Plus 10,5 10,5 Vnbike V1 22inch Plus 9,95 9,95 Vnbike V9 12,25 12,25

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.