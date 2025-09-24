Giá xe đạp điện Hitasa cuối tháng 9/2025, giảm giá hàng loạt

Xe đạp điện Hitasa cung cấp đa dạng các mẫu mã, đem lại lựa chọn phù hợp với nhiều người sử dụng. Dòng xe này có thiết kế hiện đại, vành hợp kim chắc chắn, lốp cao su bền và chiều cao dễ tiếp cận. Phần để chân được bố trí ở phần thân dưới xe, có khoảng cách phù hợp với tay lái và yên xe, đem lại sự thoải mái cho người lái.

Yên xe đạp điện Hitasa làm từ nệm cao su tự nhiên được bắt chắc chắn vào thân xe, khả năng chịu lực tốt. Phía sau có yên ngồi phụ cho người đi cùng, và ở hầu hết các mẫu xe thì phần yên này được phân tách so với yên ngồi lái xe. Ở giữa hai yên ngồi là bình ắc-quy được đặt ở phía dưới.

Sức mạnh của xe đạp điện Hitasa đến từ khối động cơ 250W, vận hành linh hoạt, với vận tốc tối đa 30-40 km/h. Khả năng tải của xe đạt tới 170 kg, và quãng đường di chuyển từ 40-50 km/1 lần sạc. Các ưu thế này giúp cho xe đạp điện Hitasa tỏ ra khá cơ động.

Tất nhiên là dòng xe đạp điện bình dân, Hitasa còn thiếu những trang bị hiện đại. Động cơ xe vận hành tuy có linh hoạt nhưng còn chưa phải là mạnh mẽ. Quãng đường đi cũng chỉ phù hợp với những ai cần di chuyển trong quãng đường ngắn.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá bán xe đạp điện Hitasa mới nhất trong cuối tháng 9/2025 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Hitasa Kwa 12,823 10,9 Hitasa Q8 14,743 11,5 Hitasa KA 13,7 12,25 Hitasa IM18 10,4 9,7 Hitasa N18 11 10 Hitasa N22 10,5 9,5 Hitasa M22 inox 10,5 9,5 Hitasa Bomelli 22 10 9 Hitasa Bomelli BC 18inch 10 9,5 Hitasa Bomelli 18inch 9,5 9 Hitasa Inox màu 22 10,5 10 Hitasa Min Pin 22 11,5 11 Hitasa I 18 10 9,5 Hitasa Atmeni 11 10,5 Hitasa Min-8 vành 22 9,5 9 Hitasa pin HK 15 12 Hitasa nhôm 13,72 11,8 Hitasa nhôm pin 20 12 11,5 Hitasa khung sơn vành 22 9,5 9

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.