Cảnh sát triệu tập người lái mô tô phân khối lớn buông hai tay ở TPHCM

Tối 6/1, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, vừa làm việc với người điều khiển xe mô tô có hành vi buông cả hai tay, sử dụng điện thoại khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Dĩ An.

CSGT làm việc với người điều khiển mô tô vi phạm

Tại cơ quan công an, N.T.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đã thừa nhận hành vi vi phạm. T. cho biết, clip được quay vào năm 2023. Thời điểm đó, anh này điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, BKS: 85C1-432XX từ nhà trọ đến nơi làm việc tại Khu hành chính Dĩ An.

Đến ngày 6/1/2026, T. chỉnh sửa lại clip và đăng tải lên trang cá nhân, sau đó được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Thời điểm làm việc với lực lượng chức năng, T. xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện.

Căn cứ quy định của pháp luật, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.T về các hành vi vi phạm như: dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; Điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; Điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh; Không thực hiện đúng quy định về biển số.

Người đàn ông buông hai tay khi lái xe Ảnh: cắt từ clip

Chiếc xe vi phạm bị tạm giữ

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết thêm, hành vi xảy ra năm 2023, đến năm 2026 đương sự mới chỉnh sửa đăng phát trên mạng xã hội. Do đó, cơ quan chức năng xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP.

Theo đó, lỗi sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, vào đường cấm phạt từ 800 - 1 triệu đồng, xe không có bộ phận giảm thanh bị phạt từ 100-200 nghìn đồng, không thực hiện đúng quy định về biển số bị phạt 100 – 200 nghìn đồng, lỗi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng. Các mức phạt trên áp dụng cho xe mô tô.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều cùng ngày, mạng xã hội xôn xao về clip ghi lại cảnh người đàn ông đi mô tô buông hai tay, chạy vào đường cấm và sử dụng điện thoại lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn giáp ranh phường Tam Bình và Dĩ An, TPHCM.

Trước đó vào ngày 5/1 Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cũng đã tịch thu xe máy hiệu Honda SH biển số 60C1 - 56789 do một thiếu nữ 16 tuổi điều khiển trên cầu Ba Son vì có hành vi chở 3 người, sau đó buông hai tay. Vụ việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.