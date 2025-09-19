Giá xe đạp điện EV nửa cuối tháng 9/2025, có xe giảm tiền triệu

Xe đạp điện EV có thiết kế thời trang, hiện đại, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, nhất là lớp trẻ. Giá xe đạp điện EV lại khá hợp túi tiền với tầng lớp bình dân. Hiện tại một số phiên bản xe đạp điện này còn giảm mạnh, với giá bán ra thấp hơn giá niêm yết của nhà sản xuất.

Phần lớn xe đạp điện EV đều được trang bị giỏ đựng đồ phía trước, sàn để chân tiện lợi. Nhiều phiên bản có yên ngồi phụ cho người đi cùng. Một số phiên bản còn có tay vịn phía sau yên ngồi mang lại sự thoải mái và an toàn cho người đi cùng. Pin xe đặt gọn gàng dưới yên ngồi.

Trọng lượng xe đạp điện EV gọn nhẹ dễ kiểm soát. Động cơ xe linh hoạt, có khả năng đạt được quãng đường đi từ 40-50 km/1 lần sạc, và vận tốc tối đa từ 30-40 km/h. Trên xe có trang bị đèn pha tiện lợi cho quá trình đi lại trong buổi tối và điều kiện thời tiết xấu. Tất nhiên là dòng xe đạp điện bình dân, các mẫu xe EV không có nhiều trang bị hiện đại nổi bật.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, chúng tôi cập nhật bảng giá xe đạp điện EV mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) EV S3 12,5 12,5 EV E1 18 inch 9,55 9,55 EV E1 22 inch 9,19 6,99 EV X1 12,59 12,59 EV S9 13,69 12,49 EV S8 Limited 9,99 9,99 EV S2 11,19 11,19 EV S5 11,45 11,45 EV S8 Plus New 12,99 12,99 EV S4 11,206 10,55 EV S9 Sport 12,99 12,99 EV S1 9,99 9,99 EV S8 Plus Đèn độ 12,99 12,99 EV S8 11,19 11,19 EV S8 Plus 10,99 10,99

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.