Xe thể thao Pontiac Solstice siêu hiếm bốc khói nghi ngút giữa phố cổ Hà Nội

Cách đây 10-15 năm, các mẫu xe thể thao, siêu xe mui trần không chiếm được cảm tình từ người dùng tại Việt Nam. Số lượng xe khá ít, khi một số mẫu xe thậm chí chỉ có vỏn vẹn vài chiếc ở nước ta như Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster, Ferrari 458 Spider, và Pontiac Solstice cũng không ngoại lệ.

Mới đây, hình ảnh một chiếc xe thể thao này bị bốc khói nghi ngút trên phố Đinh Tiên Hoàng (Phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, chiếc Pontiac Solstice mang biển số tỉnh An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ), có ngoại thất sơn màu bạc và hiếm khi xuất hiện trên đường phố.

Theo hình ảnh và video ghi lại, khói bốc nghi ngút từ khoang máy nhưng dường như chưa xảy ra hỏa hoạn. Nhiều khả năng xe bị bục két nước. Đây là "tin tốt" với chủ nhân chiếc xe khi chỉ bị sự cố nhẹ, bởi mẫu Pontiac Solstice có số lượng rất ít tại Việt Nam. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc đưa về nước ta.

Pontiac Solstice ra mắt lần đầu vào năm 2004, bán ra thị trường từ năm 2006 và dừng sản xuất vào năm 2010. Hãng xe này thuộc tập đoàn General Motors (GM). Mẫu xe này ra đời để cạnh tranh với đối thủ Mazda MX-5 Miata. Khi mua mới, giá một chiếc Pontiac Solstice có giá sau thuế từ 2-2,5 tỷ đồng tại Việt Nam.

Năm 2022, thị trường xe cũ từng xuất hiện một chiếc Pontiac Solstice rao bán với giá gần 1,2 tỷ đồng, đắt ngang ngửa mẫu Toyota Camry bản thấp.

Về ngoại thất, mẫu xe này có kiểu dáng nhỏ gọn, sử dụng mui mềm có thể đóng mở bằng mô-tơ điện. Lưới tản nhiệt mang thiết kế giống các mẫu xe của BMW. Tuy nhiên, do giá bán cùng thiết kế không ấn tượng khiến mẫu xe này ít được ưa chuộng tại Việt Nam.

Pontiac Solstice có khoang nội thất mang phong cách sang trọng, với ghế bọc da cao cấp cùng hệ thống âm thanh stereo AM/FM/CD với 6 loa. Các trang bị đều ở mức cơ bản, do nhà sản xuất tập trung phần lớn vào cảm giác lái thể thao. Vô lăng 3 chấu tích hợp một vài nút bấm hỗ trợ người lái. Xe vẫn có màn hình giải trí trung tâm.

Xe được trang bị động cơ Ecotec hút khí tự nhiên, 4 xy-lanh, dung tích 2.4 lít, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động 5 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe khoảng 11 lít/100 km với đường hỗn hợp và 9 lít với đường cao tốc.