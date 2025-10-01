Giá xe đạp điện Osakar mới nhất hiện nay, có xe giảm tiền triệu

Xe đạp điện Osakar, thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, hiện đã được chuyển giao công nghệ và lắp ráp tại Việt Nam. Sản phẩm của Osakar đa dạng về mẫu mã và thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau.

Một trong những điểm nổi bật của xe đạp điện Osakar là bình ắc quy bền bỉ, cho phép người dùng di chuyển quãng đường từ 40-50 km chỉ với một lần sạc. Các thành phần của xe được chế tạo từ kim loại chất lượng cao, đảm bảo độ bền và khả năng chịu tải lên đến 150-170 kg. Hệ thống giảm xóc trước và sau giúp xe di chuyển êm ái, mang lại trải nghiệm thoải mái cho người sử dụng.

Động cơ của xe có khả năng vận hành linh hoạt, với tốc độ tối đa từ 30-40 km/h. Với thiết kế phù hợp, động cơ ổn định và nhiều tiện ích đi kèm, xe đạp điện Osakar là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm phương tiện di chuyển hàng ngày với mức giá phải chăng. Hiện nay, một số mẫu xe Osakar cũng đang được giảm giá mạnh, tạo thêm cơ hội cho người tiêu dùng.

Mặc dù tốc độ và quãng đường di chuyển mỗi lần sạc còn khiêm tốn, nhưng với những ưu điểm vượt trội, xe đạp điện Osakar vẫn là một sự lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng Việt Nam.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá bán xe đạp điện Osakar mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Osakar A9 New 12,49 12,49 Osakar A8 12,3 13,4 Osakar Alpha S 14,1 12,99 Osakar A10 12,8 13,8 Osakar Win@ 13,3 13,7 Osakar Alpha Sport 13,4 14,2 Osakar A9 12,4 12,4 Osakar Star 14,8 14,8 Osakar Alpha 13,8 13,8 Osakar One A 13,3 13,3 Osakar 133 12A 11 10,4

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.