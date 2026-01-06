Xe máy điện Honda DM7 đẹp ngỡ ngàng, trang bị cao cấp ấn tượng

Tại thị trường Trung Quốc, Honda Sundiro đã cho ra mắt dòng xe máy điện mang tên DM7. Mẫu xe máy điện mang phong cách cổ điển châu Âu sang trọng cùng sự gọn nhẹ mang tới sự lựa chọn chất lượng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Xe máy điện Honda DM7 sở hữu cụm đèn pha và gương chiếu hậu đều được làm tròn theo phong cách cổ điển. Cùng với đó, trên xe cũng sử dụng những đường nét bo cong mềm mại cùng đa dạng các màu sắc phù hợp với sở thích của nhiều người sử dụng.

Sở hữu sàn để chân phẳng, rộng rãi, xe thuận tiện cho người sử dụng thao tác, đặc biệt là khi các chị em mặc váy hoặc đi dày cao gót. Yên xe thiết kế dày với lớp bọc hiệu ứng da mịn giúp đem tới tư thế ngồi lái thoải mái cho cả chặng đường. Xe sở hữu hệ thống chiếu sáng công nghệ LED trên toàn thân xe đảm bảo đủ sáng cho khả năng vận hành trong điều kiện thiếu sáng cũng như tăng cường sự bền bỉ.

Honda DM7 được tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số và có khả năng kết nối với smartphone. Ngoài ra, cụm đồng hồ này cũng hỗ trợ định vị GPS, cập nhật qua OTA, mở khóa xe bằng kết nối NFC,... đem tới những trải nghiệm sử dụng hiện đại và tăng khả năng bảo vệ an toàn cho xe.

Về sức mạnh, Honda trang bị cho xe máy điện DM7 khối động cơ điện đặt bánh sau cho công suất cực đại là 2200 W. Xe có 3 chế độ lái là ECO, STANDARD và SPORT, với tốc độ tối đa đạt được là 55 km/h, rất linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Không chỉ thế, Honda DM7 còn hỗ trợ cả chế độ lùi để thuận tiện khi di chuyển trên những đoạn đường đông đúc hoặc cho việc ra vào bãi để xe dễ dàng hơn. Honda cũng cho biết xe có thể leo dốc 13 độ, nhờ đó người dùng có thể dễ dàng di chuyển qua những cầu vượt trên đường phố. Xe máy điện này cũng được trang bị pin cho quãng đường vận hành tối đa 67 km/lần sạc.

Về trang bị, xe máy điện Honda DM7 cũng được tích hợp hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau cùng công nghệ CBS cho khả năng vận hành an toàn. Honda cũng tích hợp hệ thống hỗ trợ lực kéo TCS cho xe máy điện DM7 để giúp xe vận hành an toàn tối ưu hơn. Đồng thời xe cũng sở hữu cốp chứa đồ rộng rãi, kèm hai hốc chứa đồ phía trước, có hỗ trợ cổng sạc thuận tiện.