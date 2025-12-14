Giá xe đạp điện Vnbike mới nhất giữa tháng 12/2025

Xe đạp điện Vnbike có nhiều mẫu mã, giá bán ra có xu ổn định giá cao. Điều này diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường đang là xu hướng rất lớn ở Việt Nam.

Vnbike là thương hiệu xe đạp điện mang lại các sản phẩm giá bình dân. Một số dòng xe tiêu biểu như V1 22inch mang thiết kế cổ điển với vành 22 inch truyền thống giúp xe tăng tốc nhanh, chống ngập tốt, khung thép hợp kim bền bỉ cùng tem nước phủ bóng hiện đại. Xe trang bị bánh vành tăm, lốp 22x1.75 dễ thay thế, thắng cơ an toàn, giảm xóc êm ái và hộp bình ắc quy đặt giữa hai yên gọn gàng, có khóa bảo vệ chắc chắn. Động cơ 250W đặt tại tâm bánh sau cho khả năng vận hành ổn định, chống nước tốt.

Trong khi mẫu xe đạp điện Vnbike V1 18inch do Vnbike sản xuấtcó kích thước 1650 x 760 x 1050mm, dùng lốp 18x2.125 và được bảo hành khung 3 năm, ắc quy – motor – bộ điều khiển 1 năm. Xe trang bị động cơ JBM 48V–250W vận hành tự động, đạt tốc độ tối đa 30–40km/h và di chuyển 40–50km cho mỗi lần sạc. Trọng lượng toàn bộ 170kg, chở tối đa 2 người và có 3 màu sắc lựa chọn: đen, đỏ, xanh dương.

Hay ấn phẩm Vnbike V4 có thiết kế nhỏ gọn với khung song mới lạ, sơn tĩnh điện 5 lớp bền đẹp, tích hợp Smart Key thông minh giúp tìm xe, khởi động và khóa/mở từ xa tiện lợi. Xe sở hữu bánh trước vành đúc 5 chấu hợp kim bền chắc, lốp 18x2.5 bám đường tốt, kết hợp giảm xóc êm ái và bình ắc quy chữ T 48V–12Ah cho quãng đường lên đến 50km mỗi lần sạc. Động cơ 250W đặt tại tâm bánh sau giúp xe đạt tốc độ 35km/h, tăng tốc mượt.

Nhìn chung, thiết kế xe đạp điện của Vnbike khá bắt mắt, nhỏ gọn. Động cơ xe thường cho vận tốc tối đa trong ngưỡng 30-40 km/h và quãng đường đi xa mỗi lần sạc tầm 40-50 km. Các chỉ số này giúp cho Vnbike vận hành linh hoạt, khá phù hợp với điều kiện đi lại hằng ngày ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, do là mẫu xe đạp điện bình dân nên Vnbike vẫn có những hạn chế nhất định, khi xe chỉ có các trang bị cơ bản, quãng đường đi mỗi lần sạc còn ngắn so với nhiều dòng xe đạp điện cao cấp.

Bảng giá xe đạp điện Vnbike mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vnbike V3 11,45 11,45 Vnbike V4 10,99 10,99 Vnbike V1 18inch 8,99 8,99 Vnbike XM 20inch 10,5 10,5 Vnbike X6 11,99 11,99 Vnbike V6 11,99 11,99 Vnbike V3 Plus 11,99 11,99 Vnbike V1 22 inch 8,55 7,99 Vnbike V3 Plus Limited 12,49 12,49 Vnbike A8 10 8,99 Vnbike j2 9,5 9,5 Vnbike X1 15,49 15,49 Vnbike X4 10,25 10,25 Vnbike A9 10,5 10,5 Vnbike X1 18inch 9,8 9,8 Vnbike X2 16inch 10,9 10,9 Vnbike X5 10,25 10,25 Vnbike X10 9,99 9,99 Vnbike X9 9,89 9,89 Vnbike X8 11,55 11,55 Vnbike A2 22 inch 8,99 8,99 Vnbike Z2 10,5 10,5 Vnbike X3 10,75 10,75 Vnbike V2 11,25 11,25

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.