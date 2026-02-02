Giá vua xe số Honda Wave Alpha mới nhất đầu tháng 2/2026

Thuộc phân khúc xe số phổ thông, Wave Alpha luôn có đông đảo khách hàng lựa chọn. Dòng xe này có ưu thế giá khá mềm, mức niêm yết dưới 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do có lượng khách đông, hiện tại một số HEAD Honda đang bán dòng xe này ra với mức chênh cao hơn giá đề xuất. Khảo sát một HEAD Honda ở Bắc Giang cho thấy, Wave Alpha có giá bán thực tế lên tới 20 triệu đồng.

Bảng giá Honda Wave Alpha mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá thực tế (Triệu đồng) Wave Alpha Tiêu chuẩn 17,85 19 Wave Alpha Đặc biệt 18,7 20 Wave Alpha Cổ điển 18,939 20,5

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Wave Alpha là dòng xe số phổ thông luôn được ưa chuộng nhờ tính kinh tế và sự tiện lợi trong sử dụng hằng ngày. Mẫu xe số này sở hữu thiết kế gọn gàng, trẻ trung và động cơ 110cc vận hành ổn định, bền bỉ.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là điểm mạnh nổi bật của mẫu xe này. Mức tiêu thụ chỉ khoảng 1,72 lít xăng cho 100 km giúp giảm đáng kể chi phí đi lại. Với bình xăng 3,7 lít, xe có thể di chuyển hơn 200 km sau mỗi lần đổ đầy. Bình xăng được đặt dưới yên xe, thao tác mở bằng chìa khóa quen thuộc và dễ sử dụng.

Wave Alpha mới được trang bị ổ khóa đa năng 3 trong 1 gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ. Hệ thống khóa này tăng cường an toàn và hạn chế rỉ sét theo thời gian. Chế độ đèn pha luôn sáng giúp phương tiện dễ nhận diện hơn khi lưu thông. Tính năng này đảm bảo an toàn trong điều kiện thiếu sáng hoặc thời tiết xấu.

Bên cạnh chi phí hợp lý, xe còn ghi điểm nhờ thiết kế hài hòa, hiệu suất ổn định và độ bền cao. Mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển từ thành thị đến nông thôn. Thiết kế năng động và động cơ bền bỉ khiến Wave Alpha phù hợp với học sinh, sinh viên và người đi làm. Phiên bản màu đen nhám cá tính mang lại phong cách mạnh mẽ và tự tin trên mọi cung đường.

Không cầu kỳ nhưng bền bỉ và giá trị lâu dài, Wave Alpha xứng đáng là mẫu xe quốc dân đáng sở hữu. Mặc dù vậy, đây là dòng xe phổ thông nên còn thiếu nhiều trang bị tiện ích hiện đại. Tất nhiên, ‘tiền nào của đấy’, Wave Alpha lại có giá khá mềm.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Wave Alpha: