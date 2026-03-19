Volkswagen hé lộ hình thông tin về dòng xe hiệu suất cao Golf MK9

Volkswagen vừa hé lộ hình ảnh phác thảo đầu tiên của Golf thế hệ thứ 9 (Mk9), đánh dấu bước đi chiến lược quan trọng của hãng xe Đức khi duy trì song song cả biến thể động cơ đốt trong (ICE) và thuần điện (BEV) trên dòng hatchback biểu tượng này.

Hình ảnh teaser đầu tiên của Golf Mk9 xuất hiện trong một cuộc họp của công đoàn ngành kim loại Đức (IG Metall). Tại đây, Volkswagen một lần nữa khẳng định cam kết gắn bó với nhà máy Wolfsburg – nơi vốn được coi là "trái tim" sản xuất của dòng Golf suốt nhiều thập kỷ qua. Theo kế hoạch, thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào năm 2028.

Ông Andreas Mindt - Giám đốc thiết kế của Tập đoàn Volkswagen, cho biết diện mạo của Golf Mk9 sẽ được chắt lọc từ những yếu tố tinh hoa nhất của các mẫu ID. Polo, ID. Cross và đặc biệt là các thế hệ Golf tiền nhiệm.

Đáng chú ý, ông Mindt coi Golf Mk7 là một "kiệt tác" và sẽ dùng mẫu xe này làm hệ quy chiếu chính cho thế hệ mới. Mục tiêu là tạo ra một thiết kế vừa mang hơi thở lịch sử, vừa giữ được sự tươi mới của tương lai. Ngoài ra, Volkswagen cũng xác nhận sẽ đưa các phím điều khiển vật lý trở lại cho các chức năng thiết yếu như điều hòa và âm lượng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cảm ứng như thế hệ hiện tại.

Dựa trên hình ảnh teaser, có thể thấy Golf Mk9 sở hữu trục cơ sở dài hơn đáng kể so với bản Mk8 hiện nay. Đây là đặc điểm nhận dạng của nền tảng SSP (Scalable Systems Platform) – kiến trúc khung gầm thế hệ mới sẽ ứng dụng cho phiên bản thuần điện (dự kiến mang tên ID. Golf).

Những điểm nhấn công nghệ đáng mong đợi trên Golf Mk9 bao gồm: Hệ truyền động điện: Trang bị kiến trúc điện toán 800V, cho phép cải thiện đáng kể tốc độ sạc và phạm vi hoạt động so với các dòng xe điện hiện tại của hãng.

Động cơ đốt trong: Các phiên bản chạy xăng/dầu sẽ là bản nâng cấp triệt để từ nền tảng của Mk8 để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe. Phần mềm thông minh: Nền tảng SSP sẽ tích hợp kiến trúc phần mềm được phát triển cùng Rivian, giúp tối ưu hóa việc kiểm soát phần cứng và linh hoạt hơn trong các bản cập nhật qua mạng (OTA). Sự kết hợp giữa di sản của dòng Golf và những công nghệ tiên phong từ sự hợp tác với Rivian hứa hẹn sẽ đưa Golf Mk9 trở lại vị thế dẫn đầu phân khúc hatchback hạng C khi chính thức trình làng vào cuối thập kỷ này.

Tại Việt Nam, trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động và nhu cầu di chuyển cá nhân ngày càng gia tăng, các hãng xe không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà còn bằng những giá trị thực tế mang lại cho khách hàng sau khi mua xe.

Volkswagen mới đây triển khai chương trình khuyến mãi miễn phí Xăng 1 năm hướng đến nhóm khách hàng đang cân nhắc sở hữu các dòng xe chủ lực của thương hiệu Đức tại thị trường trong nước mà lo ngại giá xăng đang tăng cao.

Theo thông tin từ hãng, chương trình được áp dụng cho khách hàng mua xe trong tháng 3/2026. Khuyến mãi này dành cho nhiều mẫu xe, bao gồm Volkswagen Viloran, Teramont X, Teramont President, Touareg, Golf Plus và Tiguan. Và giá trị tương đương 30 triệu đồng. Chi phí này sẽ được hãng trừ trực tiếp 30 triệu đồng vào giá bán của xe ngay từ thời điểm ký hợp đồng.