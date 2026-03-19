Vụ Grab khoá vĩnh viễn tài khoản tài xế công nghệ: Đúng quy định nhưng vẫn gây tranh cãi mạnh

Vừa qua, một đoạn clip ghi lại màn tranh cãi giữa nhạc sỹ Minh Khang và tài xế công nghệ Grab đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng tranh luận dữ dội. Trong nội dung clip, nam tài xế liên tục bị hành khách là nhạc sỹ Minh Khang dùng lời lẽ đe doạ.

Đưa clip lên mạng xã hội, nam tài xế cho biết anh đã bị hành khách gửi phản ánh đến hãng về việc đăng tải video lên mạng. Sau đó, nam nhạc sĩ đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận hành vi chưa chuẩn mực. Nhưng ở chiều ngược lại, tài xế – người đăng tải đoạn clip, lại bị Grab khóa tài khoản vĩnh viễn.

Chi tiết tưởng chừng nghịch lý này lập tức đẩy câu chuyện vượt khỏi phạm vi một mâu thuẫn cá nhân. Khi người được cho là có hành vi chưa phù hợp đã nhận lỗi, còn người ghi lại sự việc lại chịu hình phạt nặng nề, dư luận bắt đầu đặt ra câu hỏi: Liệu cách xử lý dựa trên quy định có đang bỏ qua bối cảnh và cảm xúc thực tế?

Quy định của Grab: Chặt chẽ nhưng không linh hoạt?

Theo bộ quy tắc ứng xử của Grab, nền tảng này áp dụng chính sách “không khoan nhượng” với các vi phạm, và có quyền khóa vĩnh viễn tài khoản ngay từ lần đầu tùy mức độ.

Đáng chú ý, các quy định không chỉ dừng ở hành vi trong chuyến xe mà còn bao gồm cả: Việc sử dụng thông tin khách hàng; Hành vi có thể ảnh hưởng đến hình ảnh nền tảng; Các nội dung đăng tải ngoài ứng dụng.

Trong bối cảnh các quy định về dữ liệu cá nhân ngày càng siết chặt, việc xử lý nghiêm là điều dễ hiểu. Nếu không làm vậy, chính nền tảng có thể đối mặt với rủi ro pháp lý lớn hơn.

Thậm chí, Grab có quyền xử lý cả những hành vi “không được liệt kê cụ thể” nếu họ đánh giá có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích hành khách hoặc thương hiệu

Ở góc độ pháp lý và vận hành, đây là cách tiếp cận phổ biến của các nền tảng công nghệ: đặt quyền kiểm soát tối đa để giảm rủi ro. Vấn đề nằm ở chỗ, quy định này có thể đúng về mặt pháp luật nhưng lại gây tranh cãi về tính công bằng trong từng tình huống cụ thể.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia truyền thông Đình Nam cho rằng, về truyền thông thương hiệu, Grab xử lý theo quy định là điều dễ hiểu, bởi nếu không kiểm soát việc phát tán thông tin cá nhân, nền tảng có thể đối mặt với rủi ro pháp lý lớn hơn.

Từ góc nhìn của dư luận, công chúng thường phản ứng dựa trên cảm xúc, không phải điều khoản dịch vụ. Trong mắt họ, tài xế là “nạn nhân” nên việc bị khóa tài khoản dễ bị xem là thiếu nhân văn.

Tuy nhiên theo ông Nam, vấn đề không nằm ở quyết định khóa tài khoản mà ở cách truyền đạt. Nếu không giải thích rõ ràng, doanh nghiệp dễ rơi vào thế “đúng lý, sai tình”.

"Nếu xét thuần túy theo quy định và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyết định của Grab là có cơ sở. Nhưng nếu nhìn ở góc độ xã hội và truyền thông, câu chuyện lại chưa thực sự thuyết phục", ông Nam phân tích.

Từ câu chuyện này, một thực tế lớn hơn được phản ánh, rằng tài xế công nghệ không phải nhân viên, chỉ là “đối tác”. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không có nhiều cơ chế bảo vệ như lao động truyền thống, trong khi lại phải tuân thủ hệ thống quy định rất chặt chẽ.

Trên nhóm "Xe Công nghệ" với hơn 84 nghìn lượt thành viên, có rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra. Nhiều người cho rằng quy định bảo mật là cần thiết bởi đăng clip lên mạng xã hội là hành vi nhạy cảm, và tài xế cần hiểu rõ luật chơi của nền tảng.

Không ít tài xế cho biết, những tình huống “khó xử” trên xe thực tế xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt vào buổi tối hoặc cuối tuần khi nhiều khách đã uống rượu bia.

Chia sẻ với PV Dân Việt, tài xế công nghệ N.V.M - người có thâm niên nhiều năm lái xe cho Grab cho rằng đây là tình huống “khó xử”. Nếu không quay lại video thì không có bằng chứng nhưng nếu đăng lên lại có nguy cơ bị khóa tài khoản.

"Trong nhiều năm làm nghề, thật sự tôi gặp không ít tình huống khó xử, đặc biệt với những khách hàng đã say xỉn, có người lên xe đã ngủ gục, có người nói năng lớn tiếng, thậm chí văng tục. “Có lần khách nôn ngay trên xe, mùi bám cả ngày hôm đó, phải nghỉ chạy để đi vệ sinh xe mà tiền công chuyến đó thì không đủ bù chi phí,” anh M chia sẻ.

Anh M kể thêm rằng có khách say quá không nhớ mình đặt điểm đến ở đâu, cứ bắt chạy vòng vòng rồi trách sao đi lâu thế. Khi tỉnh lại, họ lại nói do tôi cố tình kéo dài quãng đường. Theo anh M, những lúc như vậy tài xế rất khó xử, bởi nếu phản ứng mạnh dễ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp hoặc bị đánh giá "1 sao" trên ứng dụng, còn nếu im lặng thì lại chịu thiệt thòi cả về thời gian lẫn chi phí.

Từ thực tế đó, nhiều tài xế cảm thấy bối rối trong việc làm thế nào để bảo vệ bản thân khi gặp rủi ro và có thể mất sinh kế chỉ vì một tình huống khó xử. Thậm có người còn lo lắng "hôm nay là người ta, ngày mai có thể là mình” và "không biết khi nào mình sẽ vi phạm mà không nhận ra".

Ở một góc nhìn khác, sau vụ việc tài xế bị khóa tài khoản liên quan đến clip với nhạc sỹ Minh Khang, điều khiến nhiều người trong cộng đồng lái xe lo lắng không chỉ là đúng – sai mà là một thực tế rất đời: Phía sau tay lái là những khoản nợ chưa trả xong.

Với không ít tài xế, việc chạy xe công nghệ không đơn thuần là công việc linh hoạt, đó là một quyết định tài chính lớn khi họ phải vay tiền mua xe. Điều đó đồng nghĩa mỗi ngày không chạy xe là một ngày áp lực trả góp tăng lên và tài khoản trên Grab không chỉ là ứng dụng kiếm tiền, còn là “cần câu cơm” của cả gia đình.

Chính vì vậy, rủi ro lớn nhất họ đối mặt không nằm ở những va chạm trên đường, nó ở khả năng mất thu nhập gần như ngay lập tức nếu tài khoản bị khóa. Không có lương cứng, không có thời gian báo trước, cũng không có vùng đệm tài chính, một quyết định xử lý, dù đúng quy định vẫn có thể khiến dòng tiền bị đứt gãy, kéo theo áp lực trả nợ dồn dập.

Từ đây, tâm lý bất an lan rộng, khi nhiều tài xế thừa nhận họ không còn dám phản ứng khi gặp tình huống căng thẳng với khách, thậm chí chọn im lặng để “giữ tài khoản” bằng mọi giá. Bởi với họ, điều đáng sợ nhất không phải là một cuộc tranh cãi, đó là nguy cơ mất đi nguồn thu nhập duy nhất trong khi khoản vay vẫn còn nguyên phía trước.