Ngắm Honda Wave 110 2026 hoàn toàn mới, giá từ nhỉnh 32 triệu đồng

Honda Wave 110 2026 hoàn toàn mới vừa được ra mắt tại thị trường Thái Lan. Dòng xe số ăn khách này có giá khởi điểm từ 39.000 baht (32,56 triệu đồng), đạt mức tiết kiệm nhiên liệu lên tới 71,4 km/lít. Honda Wave 110 hoàn toàn mới được thiết kế lại với diện mạo hiện đại, tinh tế hơn, tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe máy đáng tin cậy gắn bó lâu dài với phân khúc xe số gia đình.

Thiết kế mới mang đến màu sắc tươi mới cùng nhiều chi tiết trau chuốt, nổi bật với logo thương hiệu được làm nổi tạo chiều sâu và cảm giác sang trọng, đặc biệt trên phiên bản Đặc biệt còn được trang bị vành hợp kim màu đồng, giúp tổng thể xe trở nên cá tính và độc đáo hơn.

Honda Wave 110 2026 sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như đèn pha LED kết hợp đèn báo rẽ thiết kế mới cho diện mạo thời trang và khả năng quan sát tốt hơn. Đèn hậu LED của Wave 110 sáng và rõ giúp tăng cường an toàn khi di chuyển ban đêm, cổng sạc USB-C tiện lợi, công tắc khởi động an toàn có nắp che ổ khóa.

Trong khi đó, ngăn chứa đồ phía trước cùng móc treo đa năng, cốp chứa đồ dung tích lớn 10 lít, bình xăng 5 lít phù hợp cho cả những chuyến đi ngắn lẫn dài, hệ thống phanh kết hợp CBS phân bổ lực phanh giữa bánh trước và sau giúp phanh mượt mà và hiệu quả hơn. Khối động cơ Honda Smart 110cc sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI mang lại hiệu suất ổn định, độ bền cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng lên đến 71,4 km/lít.

Về giá bán, Honda Wave 110 hoàn toàn mới có nhiều phiên bản gồm phiên bản Đặc biệt khởi động tay, phanh đĩa, vành hợp kim màu đồng và logo dập nổi màu đồng với hai màu Trắng–Nâu và Đen–Nâu, giá đề xuất 48.800 baht (40,05 triệu đồng).

Phiên bản vành hợp kim khởi động tay, phanh đĩa với ba màu xám nâu, xanh dương và đỏ, giá 48.300 baht. Còn phiên bản vành nan hoa khởi động tay, phanh đĩa với ba màu xám đen, xanh dương đen và đen nâu, giá 46.300 baht (38,6 triệu đồng). Phiên bản vành nan hoa khởi động bằng cần đạp, phanh tang trống màu đen với mức giá dễ tiếp cận nhất là 39.000 baht (32,56 triệu đồng).