Bộ đôi mô tô điện mới khiến thị trường xe điện "dậy sóng"

Mới đây, SSR Motorsports đã cho ra mắt bộ đôi dirtbike điện mang tên SR-E8 Pro và SR-E15 Pro tại Mỹ. Mẫu xe định hướng tới những khách hàng trẻ, đáp ứng nhu cầu offroad nhưng vẫn có mức giá bán dễ tiếp cận.

Cả SSR SR-E8 Pro và SSR SR-E15 Pro đều được phát triển trên nền tảng khung nhôm rèn, một lựa chọn mang tính kỹ thuật cao nhằm cân bằng giữa độ cứng vững và khối lượng nhẹ. Thiết kế này không chỉ cải thiện khả năng kiểm soát khi vận hành trên địa hình phức tạp mà còn tăng độ bền kết cấu trong điều kiện sử dụng khắc nghiệt.

Về hệ truyền động, cả hai mẫu xe sử dụng động cơ điện không chổi than kết hợp với hệ thống pin 72V, cho khả năng cung cấp mô-men xoắn tức thì - điều rất cần thiết ở một mẫu xe offroad. SR-E8 Pro đạt công suất cực đại 8 kW, trong khi SR-E15 Pro nâng lên mức 15 kW, đủ để tạo ra sự khác biệt rõ rệt về khả năng tăng tốc và leo dốc. Với đặc tính truyền lực trực tiếp, hai mẫu xe này mang lại phản hồi ga gần như tức thời, giúp người lái dễ dàng kiểm soát lực kéo trên các bề mặt đất rời hoặc trơn trượt.

Hệ thống treo KKE có thể điều chỉnh là một điểm cộng đáng giá trong tầm giá, cho phép người dùng tinh chỉnh theo trọng lượng cơ thể và điều kiện địa hình cụ thể. Xe sử dụng bánh trước 19 inch và bánh sau 18 inch là tiêu chuẩn quen thuộc trên các dòng dirt bike, đảm bảo khả năng vượt địa hình và độ ổn định ở tốc độ cao. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình LCD hiển thị thông tin vận hành cùng ba chế độ lái gồm Eco, XC và Sport, giúp tối ưu hóa hiệu suất theo từng nhu cầu sử dụng, từ tiết kiệm năng lượng đến khai thác tối đa sức mạnh.

Theo công bố từ nhà sản xuất, quãng đường tối đa có thể đạt khoảng 120 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện lý tưởng. Dù con số này trên thực tế có thể thay đổi tùy theo địa hình và phong cách lái, ngay cả khi hiệu suất thực tế thấp hơn, đây vẫn là mức phạm vi hoạt động đáng kể đối với một mẫu xe off-road điện trong phân khúc phổ thông.

Tại thị trường Mỹ, SR-E8 Pro có giá khởi điểm 4.299 USD (khoảng 113 triệu đồng) và SR-E15 Pro có giá bán 4.899 USD (129 triệu đồng).