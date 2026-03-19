Giá Honda Wave Alpha cập nhật tháng 3/2026: Vẫn chênh tiền triệu!

Vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế nhỏ gọn đặc trưng, Wave Alpha mang tới mẫu xe thực dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, đặc biệt là ở các địa hình đồi núi tại Việt Nam. Xe sở hữu bộ vành nan hoa 17 inch đi kèm lốp kích thước trước sau lần lượt là 70/90-17M/C 38P và 80/90-17M/C 50P mang tới khả năng vận hành linh hoạt trên các địa hình.

Xe cũng được trang bị hệ thống giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo giúp tăng cường sự ổn định khi di chuyển. Hệ thống phanh tang trống cho cả bánh trước và sau cũng đảm bảo an toàn trong mức tốc độ tối đa cho phép tại nước ta.

Wave Alpha được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 109,2cc làm mát bằng không khí và vẫn sử dụng hệ thống chế hòa khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 6,12 kW tại 7500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 8,44 Nm tại 5500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số tròn 4 cấp, có mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 1,72 l/100km.

Đi ngược với xu hướng hiện đại hóa chung của hầu hết các dòng xe máy trên thị trường thì Wave Alpha vẫn giữ nguyên cốt lõi là một mẫu xe máy giá rẻ, thân thiện với người sử dụng. Việc không có nhiều trang bị hiện đại cũng là một điểm cộng giúp xe ít gặp trục trặc, đồng thời chi phí bảo dưỡng, sửa chữa rẻ.

Theo khảo sát của chúng tôi thì hiện tại giá Honda Wave Alpha tại các đại lý đều đang ở mức chênh nhẹ so với mức giá niêm yết của hãng. Cụ thể, dưới đây là bảng giá mẫu xe số Honda này cập nhật giữa tháng 3/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Wave Alpha đặc biệt 18,742,909 23,500,000 4,757,091 Wave Alpha tiêu chuẩn 17,859,273 22,500,000 4,640,727 Wave Alpha cổ điển 18,939,273 24,000,000 5,060,727

Lưu ý: Giá tại đại lý trên đây chỉ mang tính tham khảo, trên thực tế các đại lý có thể có những chính sách giá khác nhau.

Có thể thấy, tất cả các phiên bản của Wave Alpha đều đang cao hơn mức giá niêm yết từ 4,6 tới 5 triệu đồng. So sánh với mức chênh trước đó thường dao động từ 6 - 8 triệu đồng thì mức chênh ở thời điểm hiện tại đã hạ nhiệt. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mua xe máy điện tăng cao đã phần nào tác động khiến giá đại lý của các mẫu xe máy xăng hợp lý hơn và nhờ đó giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.