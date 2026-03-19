Xe máy điện tự cân bằng đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt

Startup công nghệ OMOWAY giới thiệu mẫu xe máy điện OMO X và cho biết mẫu xe này đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

"OMO X là xe máy điện tự cân bằng đầu tiên trên thế giới được sản xuất đại trà", công ty nhấn mạnh.

OMO X từng nhận được sự chú ý về thiết kế khi giành giải thưởng iF Design Award 2026 trước khi ra mắt thị trường.

Cốt lõi của mẫu xe là kiến trúc "OMO-ROBOT", hệ thống kết hợp cảm biến, phần mềm và phần cứng nhằm giúp chiếc xe có thể tự giữ thăng bằng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào người lái.

Hệ thống này tích hợp công nghệ nhận diện môi trường bằng camera, khả năng xử lý dữ liệu tốc độ cao cùng cơ chế ổn định vật lý.

Thành phần quan trọng nhất là con quay hồi chuyển điều khiển mô-men (CMG), thiết bị ổn định có độ chính xác cao thường được sử dụng trong vệ tinh và tàu vũ trụ. Bằng cách điều chỉnh nhanh động lượng góc, con quay có thể chủ động giữ cho chiếc xe luôn thẳng đứng, kể cả khi chạy ở tốc độ rất thấp hoặc khi dừng lại.

Theo OMOWAY, công nghệ này có thể giúp giải quyết vấn đề giữ thăng bằng, một trong những khó khăn lớn nhất với người mới lái xe máy, đặc biệt với các mẫu xe nặng. Hệ thống có thể tự duy trì sự ổn định của xe, giúp việc điều khiển dễ dàng và an toàn hơn.

Ngoài khả năng tự cân bằng, OMO X còn được trang bị các tính năng an toàn chủ động như hỗ trợ chống trượt trên mặt đường ướt, hỗ trợ vào cua và tránh chướng ngại vật khẩn cấp. Những tính năng này dựa vào hệ thống cảm biến và máy tính trên xe để phân tích môi trường và phản ứng chỉ trong vài mili giây.

OMOWAY cho biết sẽ mở đặt trước OMO X tại Indonesia vào cuối tháng 4, trước khi ra mắt chính thức tại Jakarta vào cuối tháng 5.

Giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được công bố. Công ty hiện đã ký kết với hàng chục nhà phân phối tại Indonesia và dự kiến xây dựng mạng lưới hơn 100 điểm bán tại các thành phố lớn như Jakarta, Bandung, Surabaya và Bali.

Trước đây, các hãng lớn như Honda hay Yamaha từng trình diễn các mẫu xe máy có khả năng tự đứng thẳng, nhưng chỉ dừng ở dạng ý tưởng. Nếu OMO X thực sự được thương mại hóa, đây có thể là bước tiến đáng chú ý trong việc phát triển xe hai bánh dễ sử dụng và an toàn hơn cho nhiều nhóm người dùng.